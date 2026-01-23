Διεκόπη η δίκη της Τούνη για το revenge porn

Η δίκη της γνωστής influencer θα συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου

23 Ιαν. 2026 18:35
Η δίκη της Ιωάννας Τούνη για υπόθεση revenge porn διακόπηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και ορίστηκε να συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου. Στην τρέχουσα συνεδρίαση κατέθεσαν τέσσερις μάρτυρες, ωστόσο το επίμαχο βίντεο δεν προβλήθηκε και θα παρουσιαστεί σε μελλοντική συνεδρίαση.

Η γνωστή influencer προσήλθε νωρίς το πρωί στο δικαστικό μέγαρο, επισημαίνοντας ότι στόχος της είναι μόνο η δικαίωση και όχι κάποιο οικονομικό όφελος. Στις δηλώσεις της, τόνισε ότι βρίσκεται εκεί όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για κάθε γυναίκα που έχει υποστεί παρόμοια εμπειρία, ελπίζοντας σε δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Βρίσκομαι εδώ για κάθε γυναίκα που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και δεν βρήκε τη δύναμη να σταθεί στα δικαστήρια. Εύχομαι να υπάρξει δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς. Δεν ζητάω τίποτα οικονομικό, δεν έχω κανένα προσωπικό όφελος. Το μόνο που θέλω είναι η δικαιοσύνη».

Η υπόθεση έχει αποτελέσει ένα από τα πιο επώδυνα κεφάλαια στη ζωή της και η δίκη της συνεχίζεται με την αναμονή της προβολής του επίμαχου υλικού στην επόμενη συνεδρίαση.

