Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα – Ολα τα δρώμενα

Οι βασικοί άξονες και οι ενότητες του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας για το 2025 καθώς και οι παράλληλες εκδηλώσεις, παρουσιάστηκαν το πρωί της Πέμπτης 19 Ιουνίου στο νέο Δημαρχείο, από τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αποστόλη Αγγελή και τα μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής Χρήστο Γιαννόπουλο, Αθηνά Καλλιμάνη – Γεωργιτσοπούλου και Ανδρέα Μάζη.

Ο Δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης εισαγωγικά επεσήμανε πως : ««Ο Πολιτισμός, είναι μεγάλη υπόθεση, προάγει τις πανανθρώπινες αξίες και πρέπει να προσφέρεται με αφθονία σε όλο τον λαό. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, εξυπηρετεί αυτές ακριβώς τις αξίες, στοχεύοντας στην ψυχολογική ανάταση του λαού και μάλιστα σε μια εποχή που οι αξίες αυτές δέχονται επίθεση και ο πολιτισμός εμπορευματοποιείται, στο βωμό των συμφερόντων.

Μέσα σ’ αυτό το αρνητικό κλίμα, εκδηλώσεις που προγραμματίζουμε ως Δήμος και ως Αντιδημαρχία Πολιτισμού, δημιουργούμε με τα ελάχιστα οικονομικά μας, όλων των ειδών τις εκδηλώσεις, την πλειοψηφία των οποίων, ο λαός της Πάτρας, θα τις παρακολουθήσει δωρεάν.

Η πόλη μας είναι πόλη Πολιτισμού. Ενεργοποιούμε λοιπόν όλο το τοπικό, πολιτιστικό δυναμικό του Δήμου μας, μεμονωμένα ή σε συλλογικότητες, ανεβάζοντας το επίπεδο των εκδηλώσεων, μουσικών, θεατρικών και χορευτικών».

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Απόστολος Αγγελής αναφέρθηκε στο πρόγραμμα και τη φιλοσοφία των εκδηλώσεων σημειώνοντας ότι: «στόχος της δημοτικής Αρχής είναι όλοι οι πολίτες και ιδιαίτερα οι λαϊκές οικογένειες να μπορούν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις.

Γιατί για εμάς – όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος – ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, ο πολιτισμός είναι δικαίωμα. Γι’ αυτό και φέτος βασική επιλογή μας είναι οι εκδηλώσεις στην πλειοψηφία τους να μην έχουν εισιτήριο. Είναι πολιτική επιλογή οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ να είναι προσβάσιμες για όλο τον κόσμο.

Αυτή μας η επιλογή κινείται ενάντια στη λογική κόστους – οφέλους και στον πολιτισμό και στη λογική των εσόδων – εξόδων, η οποία εκφράζεται είτε συγκαλυμμένα , είτε ανοιχτά με την επιβολή εισιτηρίου στις εκδηλώσεις.

Ένα δεύτερο σημείο αναφοράς για το Φεστιβάλ – που δεν αφορά μόνο στο Φεστιβάλ αλλά και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις – αφορά στο κομμάτι των συνεργασιών με φορείς και συλλόγους της πόλης.

Πρόσφατα, πριν την έναρξη του Φεστιβάλ, ολοκληρώθηκε το Συμπόσιο Χαρακτικής που εντάσσεται σε αυτή τη λογική, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το εικαστικό επιμελητήριο.

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής στο Φεστιβάλ συνεργαζόμαστε με του Πολιτιστικούς Συλλόγους της πόλης. Αυτή η συνεργασία κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερη καθώς «απλώνει» το Φεστιβάλ σε κάθε γειτονιά και σε κάθε χώρο. Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς, όπως η εφορία αρχαιοτήτων και όχι μόνο.

Μέσα από τον θεσμό προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε και παρουσιάσουμε όλες τις μορφές τέχνης, όπως ο χορός, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η ενότητα του οποίου αποτελεί μια ενότητα που κάθε χρόνο αγκαλιάζεται όλο και περισσότερο.

Σε ότι αφορά την ενότητα της μουσικής, σε αυτή περιλαμβάνονται όλα τα είδη – όπως jazz, Γαλλικό τραγούδι, οπερέτα, κλασσική μουσική, δείχνοντας ότι η μουσική μπορεί να παίξει το ρόλο που θέλουμε εμείς βγάζοντας τον κόσμο από το σπίτι του και να του δώσει δύναμη, προκειμένου να αντιμετωπίσει όλα αυτά που δυστυχώς έρχονται στη ζωή μας.

Ένα ακόμα βασικό στοιχείο που αναδεικνύεται μέσα από το Φεστιβάλ, που είναι και επίκαιρο καθώς το Σάββατο 21 Ιούνη είναι η ημέρα Ευρωπαϊκής Μουσικής, είναι το γεγονός πως τη συγκεκριμένη ημέρα αποφασίσαμε να παρουσιαστεί το έργο των δομών του δήμου μας.

Κι΄ αυτό, γιατί οι δομές μας είναι πολύ σημαντικές για τον πολιτισμό της Πάτρας και έχουν να παρουσιάσουν αξιόλογο έργο και αποτελέσματα.

Φυσικά το Διεθνές Φεστιβάλ αλλά και το σύνολο των εκδηλώσεων δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς την συνεισφορά, παρά τις τεράστιες δυσκολίες από το προσωπικό – όχι μόνο της διεύθυνσης πολιτισμού αλλά από το προσωπικό όλου του δήμου – που έχει να κάνει με το στήσιμο των εκδηλώσεων και κάθε τι που περιλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος. Θέλω να τους ευχαριστήσω.

Επίσης να σημειωθεί πως συνεχίζουμε και δυο δράσεις που ξεκίνησαν πέρυσι και είχαν ιδιαίτερη επιτυχία. Πρόκειται για το Φεστιβάλ Εργαζομένων και το Μαθητικό Φεστιβάλ, το πρόγραμμα του οποίου είναι σε διαμόρφωση σε συνεργασία με τη συντονιστική επιτροπή των μαθητών».

Από την πλευρά του ο Δημοτικός Σύμβουλος υπεύθυνος του χορευτικού και μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής Χρήστος Γιαννόπουλος σημείωσε: « Μόλις πριν από δύο ημέρες τελειώσαμε το Διεθνές Χορευτικό Αντάμωμα. Ένα πετυχημένο αντάμωμα των χορευτικών συγκροτημάτων στο οποίο συμμετείχαν 26 σχήματα από την πόλη μας και δυστυχώς μόνο ένα από το εξωτερικό – αυτό από την Κολομβία – γιατί λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των πολέμων, τα σχήματα από τη Συρία και το Μαρόκο δεν μπόρεσαν να πάρουν βίζα.

Το σημαντικό για εμάς είναι πως ο πολιτισμός δεν είναι ζήτημα κάποιων ειδικών που αυτοί παράγουν κι΄ εμείς αγοράζουμε το πολιτιστικό τους προϊόν, αλλά ότι θέλουμε το λαό δημιουργό και η συμμετοχή αυτών των συλλόγων είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι δεν κάθονται ούτε στον καναπέ τους, ούτε περνάνε ήσυχα. Αντιθέτως συμμετέχουν στους συλλόγους, σε χορευτικά, θεατρικά συγκροτήματα και γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί. Κι εμείς ως δήμος αυτό στηρίζουμε και το πάμε κάθε φορά ένα βήμα πιο πέρα…Το σπουδαιότερο είναι ότι εμείς θέλουμε τις γειτονιές ζωντανές. Γιατί; Γιατί πολιτισμός είναι τα πάντα…».

Η δημοτική Σύμβουλός και μέλος της Πολιτιστικής επιτροπής Αθηνά Καλλιμάνη – Γεωργιτσοπούλου αναφερόμενη στο θέατρο είπε: « Η δουλειά της Δημοτικής Αρχής είναι τεράστιος. Αυτό αποδεικνύουν οι συμμετοχές που έχουμε στο Διεθνές Φεστιβάλ, όπου υπάρχει μια ποικιλία παραστάσεων που καλύπτουν τις ανάγκες και τις αναζητήσεις όλων των συμπολιτών μας.

Ωστόσο το σημαντικότερο κομμάτι είναι αυτό που αφορά στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου το οποίο η κοινωνία το έχει στηρίξει και έχει συμβάλει τα μέγιστα στη γιγάντωσή του.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε από το σύλλογο πολιτιστικής κληρονομιάς Κρήνης το 2014 με τη δημοτική Αρχή να το έχει αγκαλιάσει από το 2020 θέτοντάς το υπό την Αιγίδα του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας…. Δεν είναι τυχαίο πως ενώ ξεκίνησε με 3 μόλις παραστάσεις τα τελευταία χρόνια υπάρχει πλήθος παραστάσεων… Ειδικά φέτος το πρόγραμμα της ενότητας περιλαμβάνει 22 παραστάσεις, με συμμετοχές από όλες τις περιοχές του δήμου καθώς και σχολικών ομάδων…Μόνο οι συμπολίτες που θα δραστηριοποιηθούν φέτος συμμετέχοντας στις παραστάσεις ή έχοντας ενεργό ρόλο στο ανέβασμά τους, ξεπερνούν τους 500. Πέρυσι ο αριθμός των θεατών του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου ξεπέρασε τα 7000 άτομα….».

Το μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Ανδρέας Μάζης τόνισε: «…Τα τελευταία χρόνια η αξία του μισθού που παίρνουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι μειώθηκε 35%. Την ίδια ώρα στο δήμο της Πάτρας όπως και σε όλους τους δήμους τα έσοδα με ευθύνη των κυβερνήσεων είναι ισχνά, Κάποιοι παράγοντες της πόλης ξεχνούν πως για τον πολιτισμό διατίθεται λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ της χώρας…. Εμείς ως επιτροπή πολιτισμού παλεύουμε και κάνουμε πολιτισμό αναζητώντας τρόπο να καλύψουμε τα έξοδα…. Προσπαθούμε λοιπόν και πετυχαίνουμε για πολλούς το ακατόρθωτο, αξιοποιώντας τους συλλόγους και τα ερασιτεχνικά σχήματα… Παρόλα αυτά η προσπάθειά μας δεν σταματά εδώ καθώς παρά τα ισχνά οικονομικά από το Φεστιβάλ δεν απουσιάζουν εκδηλώσεις και αφιερώματα με επώνυμα σχήματα… . Συνεπώς η δημοτική Αρχή καλά κάνει και έχει ενεργοποιήσει την ερασιτεχνική έκφραση και δημιουργία και συγχρόνως καλεί καλλιτέχνες που έχουν κάτι να πουν και να αναδείξουν τη συμβαίνει στην κοινωνία σήμερα…».

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2025 – ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ

Κυρ. 15/6, ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Δευτ. 16/6 και Πολυχώρος Πολιτισμού (πρώην Ιχθυόσκαλα)

Τρίτ. 17/6 ώρα 21.30

Είσοδος Ελεύθερη

EY ΡΩΠΑΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Αναλυτικά :

Πέμπ. 19/6 Συναυλία «Μουσικά Αποτυπώματα» από το σύνολο μουσικής δημιουργίας Ευήκοον Μέλος και με τους Γιάννη Κούτρα και Μαρία Ρούτση.

Δημαρχείο Πατρών, ώρα 21.30

Σαβ. 21/6 1. «Μουσική από τον Κινηματογράφο και την Jazz»

από το Σύνολο Σύγχρονης Μουσικής Δημοτικού Ωδείου

Δ/νση Συνόλου Στ. Δελλαπόρτας

Παρουσίαση Συναυλίας Ιωαν. Νοταράς

Δημαρχείο Πάτρας, ώρα 20.00

Είσοδος Ελεύθερη

Oρχήστρα Δημοτικής Μουσικής

Πλατεία Τριών Ναυάρχων, ώρα 20.30

Συναυλία Ορχήστρας Παραδοσιακών Οργάνων Δημοτικού Ωδείου Πατρών

Ανάμεσα στις θάλασσες …

Παραδοσιακά τραγούδια από τη Μικρασία και τα νησιά του Αιγαίου

Διδασκαλία Ευγένιος Βούλγαρης

Πεζόδρομος Μαιζώνος (ανάμεσα από Κολοκοτρώνη και Αγ. Νικολάου),

ώρα 21.30

Kυρ. 22/6 Συναυλία της Ορχήστρας του Χορευτικού Τμήματος Δήμου

Πατρέων «Αφιέρωμα στα τραγούδια του Δήμου Μούτση»

Πολυχώρος Πολιτισμού (πρώην Ιχθυόσκαλα), ώρα 21.30

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΖΑΖ & MORE – 27,28 και 29/6

Δημαρχείο Πάτρας, ώρα 21.30

Αναλυτικότερα :

Παρ. 27/6 Συναυλία Melina Paxinos Quartet

Μελίνα Παξινού (σοπράνο σαξόφωνο / συνθέσεις)

Δημήτρης Βερδίνογλου (πιάνο)

Κώστας Πατσιώτης (κοντραμπάσο)

Δημήτρης Κλωνής (ντραμς)

Σαβ. 28/6 Πέτρος Κλαμπάνης LATENT INFO trio

Κυρ. 29/6 Σωκράτης Σινόπουλος & Βασίλης Κώστας Soloup live drawng

«Στροβιλισμοί στο Αιγαίο»

ΙΟΥΛΙΟΣ

Παρ. 11/7 Συναυλία με το πιάνο τρίο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, ώρα 21.30

με τους Μαριάννα Σαφάροβα – βιολί

Νικολάε Κομισσάροβ – βιολοντσέλο

Αναστάσιος Πάππας – Πιάνο

Aμφιθέατρο Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, ώρα 19.30

Σάβ. 12/7 Συναυλία μουσικής δωματίου – ρεσιτάλ κιθάρας και φωνής με τους

Lotte Betts-Dean (σοπράνο) και Δημήτρη Σουκαρά (κιθάρα)

Δημαρχείο Πάτρας, ώρα 21.30

Κυρ. 13/7 Συναυλία του κουαρτέτου εγχόρδων «L’ Anima» (Η Ψυχή)

Αμφιθέατρο Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, ώρα 19.30

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Παρ. 18/7 ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ (έτος ίδρυσης 2008)

«Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων»

του Μπέρτολτ Μπρεχτ σε σκηνοθεσία Νεκτάριου Σκανδαλάκη και μουσική Νίκου Μόσχου

Πολυχώρος Πολιτισμού, ώρα 21.30

Σαβ. 19/7 Συναυλία με τον ΜΠΑΜΠΗ ΤΣΕΡΤΟ

Δημοτική Πλάζ, ώρα 21.30

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Παρ. 25/7 Μουσικό αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι και η χορευτική του

Παράδοση στην Πάτρα

Επιμέλεια μουσικού σχήματος Σπύρος Δελέγκος (μουσικός-

εθνομουσικολόγος), ώρα 21.30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τετ. 6/8 Συναυλία- γιορτή για τα 10 χρόνια των Δημοτικών Κατασκηνώσεων του

Δήμου Πατρέων

Δημοτική Πλαζ, ώρα 20.00

Δευτ. 25/8 Μουσικό Αφιέρωμα «THE MUSIC OF QUEEN” WE WILL ROCK YOU

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Παρ. 29/8 Συναυλία με το γυναικείο μουσικό σύνολο A Companhia Artistica»

με τη θεματική «Μεσόγειος, των θρήνων και των ερώτων….»

Σύνθεση – Ενορχήστρωση Νίκος Δημογιάννης

Κάστρο Ρίου (θεατράκι), ώρα 21.00

Σαβ. 30/8 O Δήμος Πατρέων και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού συμμετέχουν στην

Διοργάνωση GNC 3 ON 3 με μια μεγάλη συναυλία

Πλατεία Γεωργίου, ώρα 21.30

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Σάβ. 6/9 Συναυλία gypsy jazz με άρωμα Ελλάδας GADJO DILO

Αχαΐα Κλάους, ώρα 21.00

Τρίτ. 9/9 Παράσταση «ΘΕΡΟΣ ΕΡΟΣ» του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Μία μουσικό θεατρική παράσταση, βασισμένη στο εξέχον διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία Διονύση Βούλτσου.

Πολυχώρος Πολιτισμού, ώρα 21.00

Τετ. 10/9 Οπερέτα σε τρείς πράξεις «Ο Βαφτιστικός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη

Αίθουσα (κύρια) Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών, ώρα 20.00

Δευτ. 15/9 Συναυλία- μουσικό αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο

Καλλιτεχνικός υπεύθυνος Αρτέμης Μπεκρόπουλος

Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία, ώρα 21.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 2025

Εγώ, Καπετάνιος

Io Capitano

Τρίτη 01/07 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 03/07 Πλαζ 21:30

Κυριακή 06/07 Καρυά 21:30

Κατηγορία: Δραματική

Έτος Παραγωγής: 2023

Χώρα παραγωγής: Ιταλία, Βέλγιο

Διάρκεια: 121′

Χρώμα: Έγχρωμο

IMDB: 7,6

Σκηνοθεσία: Matteo Garrone

Πρωταγωνιστούν: Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi,

Λώξη

Loxy

Δευτέρα 07/07 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Τετάρτη 09/07 Παρ. Προαστείου Πλατανόδασος 21:30

Κατηγορία: Ντοκιμαντέρ

Έτος Παραγωγής: 2024

Χώρα παραγωγής: Ελλάδα

Διάρκεια: 87’

Χρώμα: Έγχρωμο

IMDB: 7,7

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ζάχος, Θανάσης Καφετζής

Πρωταγωνιστούν: Λωξάνδρα Λούκας, Ελένη Δημοπούλου, Ρίτσαρντ Λούκας

Το Τρίγωνο της Θλίψης

Triangle of Sadness

Τρίτη 08/07 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 10/07 Γηροκομειό 21:30

Κυριακή 13/07 Δροσιά 21:30

Κατηγορία: Σατιρική Μαύρη Κωμωδία

Έτος Παραγωγής: 2022

Χώρα παραγωγής: Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, ΗΠΑ,

Διάρκεια: 147′

Χρώμα: Έγχρωμο

IMDB: 7,3

Σκηνοθεσία: Ρούμπεν Εστλουντ

Πρωταγωνιστούν: Χάρις Ντίκινσον, Τσάρλμπι Ντιν, Ντόλι ντε Λεόν, Βίκι Μπερλίν, Γούντι Χάρελσον

3000 Νύχτες

3000 Layla

Τρίτη 15/07 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 17/07 Εγλυκάδα 21:30

Κυριακή 20/07 Κάτω Καστρίτσι 21:30

Κατηγορία: Δραματική

Έτος Παραγωγής: 2015

Χώρα παραγωγής: Παλαιστίνη, Γαλλία, Ιορδανία, Λίβανος

Διάρκεια: 103’

Χρώμα: Έγχρωμο

IMDB: 7,1

Σκηνοθεσία: Mai Masri

Πρωταγωνιστούν: Maisa Abd Elhadi, Rakeen Saad, Nadira Omran, Karim Saleh, Alicia Sánchez, Raida Adon

Το Γεγονός

Happening

Τρίτη 22/07 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 24/07 Πλαζ 21:30

Κυριακή 27/07 Ελεκίστρα 21:30

Κατηγορία: Δράμα

Έτος Παραγωγής: 2021

Χώρα παραγωγής: Γαλλία

Διάρκεια: 100′

Χρώμα: Έγχρωμο

IMDB: 7,3

Σκηνοθεσία: Οντρέ Ντιουάν

Πρωταγωνιστούν: Άναμαρία Βαρτολομέι, Κασέι Μοτέ-Κλέιν, Λουανά Μπαζραμί, Λουίζ Ορί Ντικερό, Λουίζ Σεβιλότ, Πιο Μαρμάι

Πάντα Υπάρχει το Αύριο

There Is Still Tomorrow

Τρίτη 29/07 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 31/07 Πλαζ 21:30

Κυριακή 03/08 Ψαθόπυργος 21:30

Κατηγορία: Κωμωδία

Έτος Παραγωγής: 2023

Χώρα παραγωγής: Ιταλία

Διάρκεια: 118’

Χρώμα: Ασπρόμαυρο

IMDB: 7,7

Σκηνοθεσία: Πάολα Κορτελέζι

Πρωταγωνιστούν: Πάολα Κορτελέζι, Βαλέριο Μασταντρέα

WISHBONE

Τρίτη 05/08 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 07/08 Τσουκαλέϊκα 21:30

Κυριακή 10/08 Ιχθυόσκαλα 21:30

Κατηγορία: Κοινωνικό

Έτος Παραγωγής: 2024

Χώρα παραγωγής: Ελλάδα

Διάρκεια: 123’

Χρώμα: Έγχρωμο

IMDB: 7,1

Σκηνοθεσία: Πέννυ Παναγιωτοπούλου

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Καράμπαμπας, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Αλεξάνδρα Σακελλαρόπουλου, Γαρουφαλίνα Κοντόζου

Ο Μοϊκανός

Le Mohican

Τρίτη 26/08 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 28/08 Κρήνη 21:30

Κυριακή 31/08 Άγιος Βασίλειος 21:30

Κατηγορία: Δραματική

Έτος Παραγωγής: 2024

Χώρα παραγωγής: Γαλλία

Διάρκεια: 87’

Χρώμα: Έγχρωμο

IMDB: 7,0

Σκηνοθεσία: Frédéric Farrucci

Πρωταγωνιστούν: Alexis Manenti, Mara Taquin

Τόρι και Λοκίτα

Tori et Lokita

Τρίτη 02/09 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 04/09 Τέρψη 21:30

Κυριακή 07/09 Ροΐτικα 21:30

Κατηγορία: Δραματική

Έτος Παραγωγής: 2022

Χώρα παραγωγής: Βέλγιο, Γαλλία

Διάρκεια: 88’

Χρώμα: Έγχρωμο

IMDB: 7,1

Σκηνοθεσία: Ζαν-Πιερ Νταρντέν και Λικ Νταρντέν

Πρωταγωνιστούν: Πάμπλο Σιλς, Τζοελί Μπούντου, Αλμπάν Ουκάι

Junkyard Dog

Το Κοπρόσκυλο

Τρίτη 09/09 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 11/09 Πλαζ 21:30

Κυριακή 14/09 Αγυιά 21:30

Κατηγορία: Δράμα, Κωμωδία

Έτος Παραγωγής: 2022

Χώρα παραγωγής: Γαλλία

Διάρκεια: 93’

Χρώμα: Έγχρωμο

IMDB: 7,0

Σκηνοθεσία: Jean-Baptiste Durand

Πρωταγωνιστούν: Anthony Bajon, Raphaël Quenard, Galatéa Bellugi, Dominique Reymond, Bernard Blancan

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2025

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

Παρ. 4/7 Παράσταση «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη

με τους Γιώργο Κιμούλη , Δημήτρη Γκοτσόπουλο, Θεόδωρο Κατσαφάδο και ΄

πολυπληθή θίασο

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

Στον Φιλοκτήτη ο Σοφοκλής δραματοποιεί μια επιχείρηση απάτης, την οποία οργανώνει ο Οδυσσέας και αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Νεοπτόλεμος, ο νεαρός γιος του Αχιλλέα.

Οι δύο άνδρες καταφθάνουν στην ακατοίκητη Λήμνο, στην άκρη, στην εσχατιά του Κόσμου,

εκεί όπου οι Αχαιοί είχαν εγκαταλείψει για δέκα χρόνια τον Φιλοκτήτη, πληγωμένο από µία αγιάτρευτη πληγή. Η αποστολή τους είναι να κλέψουν το περίφημο τόξο του Φιλοκτήτη,

γιατί χωρίς αυτό είναι αδύνατη η άλωση της Τροίας.

“Μισώ την εποχή που ζω. Σκοτεινά χρόνια. Δεν θέλω τη ζωή µου έτσι”

Κυρ. 6/7 Παιδική παράσταση «Ο ΨΑΡΟΤΡΟΜΑΡΑΣ»

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.00

Συναγερμός στην Ψαροχώρα! Έρχεται ο Ψαροτρομάρας να ταράξει τα νερά της ήσυχης ζωής του βυθού! Όλα πρόκειται να αλλάξουν. Ένα τεράστιο παλάτι θα χτιστεί στα συντρίμμια των σπιτιών των ψαριών! Η γόπα, το λυθρίνι, το μπαρμπούνι και όλοι οι κάτοικοι του βυθού κάτι πρέπει να κάνουν! Θα μπορέσουν τα ψάρια μαζί με την φίλη τους την Γοργόνα να τον…ψαρέψουν;

Προσοχή όμως, γιατί και τα… κοράλλια έχουν αυτιά!

Ένα έργο που μιλάει για την δημοκρατία τη συνεργασία και την αλληλεγγύη!

Μία παράσταση που με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου προτάσσει μηνύματα δημοκρατίας, συλλογικού αγώνα και αλληλεγγύης.

ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (BLACK LIGHT!!)

Απευθύνεται σε παιδιά έως και έκτη δημοτικού

Δευτ. 7/7 & Παράσταση «ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ» του Eric– Emmanuel Schmitt

Τρίτ. 8/7 με τους Γιάννη Μπέζο και τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

Ο Γιάννης Μπέζος και ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης πρωταγωνιστούν στις «Αινιγματικές Παραλλαγές». Μια συνέντευξη που οδηγεί σε ένα σκληρό παιχνίδι της αλήθειας και παράλληλα φανερώνει έναν τρυφερό και ευαίσθητο κόσμο.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας συναντάει σκηνοθετικά τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και μαζί έρχονται αντιμέτωποι μέσα από το έργο, με τον διχασμό, την απομόνωση, τις ανθρώπινες σχέσεις και τα αιώνια μυστήρια του έρωτα.

Τετ. 9/7 & Παράσταση « ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ» του Κ. Γκολντόνι σε σκηνοθεσία Γ. Κακλέα με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

Πέμ. 10/7 Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

Ο ευρηματικός και δαιμόνιος Γιάννης Κακλέας θα σκηνοθετήσει το φετινό καλοκαίρι σε μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, «Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» με τον απολαυστικό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου, του δαιμόνιου υπηρέτη που προσπαθεί να εξυπηρετήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα αξεπέραστο μωσαϊκό παρεξηγήσεων, κωμικών καταστάσεων και διαχρονικών σχολίων για την ανθρώπινη φύση. Στο πλευρό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, η καταξιωμένη και αγαπημένη ηθοποιός Φαίη Ξυλά αναλαμβάνει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, χαρίζοντας στη σκηνή τη μοναδική της ενέργεια και ερμηνευτική δύναμη.

Σάβ 12/7 ROYAL CLASSICAL BALLET ‘’Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ‘’

Μουσική: PI Tchaikovsky

Χορογραφία: L. Iwanow and M. Petipa

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, το αριστούργημα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, «Η Λίμνη των Κύκνων», παρουσιάζεται από το ROYAL CLASSICAL BALLET, σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία στα ανοιχτά θέατρα σε όλη την Ελλάδα.

«Η Λίμνη των Κύκνων», μια ιστορία ύμνος στην αγάπη που δεν παύει να γοητεύει τον θεατή. Η πανέμορφη Οντέτ ζει παγιδευμένη σε σώμα κύκνου, εξαιτίας της κατάρας του σκοτεινού μάγου Ρόθμπαρτ. Μόνο τη νύχτα, όταν το φεγγάρι υψώνεται στον ουρανό, παίρνει την ανθρώπινη μορφή της. Όταν ο νεαρός πρίγκιπας Ζίγκφριντ τη συναντά, μαγεύεται από την ομορφιά και την αγνότητά της. Όμως ο πανούργος μάγος προσπαθεί με δόλο να παντρέψει την κόρη του, Οντίλ, τον μαύρο κύκνο, με τον πρίγκηπα. Όταν ανακαλύπτει την αλήθεια, ο Ζίγκφριντ παλεύει για να ελευθερώσει την αγαπημένη του από τα δεσμά της κατάρας. Και καθώς ο ήλιος ανατέλλει, η δύναμη της αληθινής αγάπης τους αποδεικνύεται πιο ισχυρή από κάθε σκοτεινή μαγεία, χαρίζοντάς τους την αιωνιότητα…

Κυρ. 13/7 Παράσταση «Ο άντρας με την πουά γραβάτα», μαύρη κωμωδία των Ελ Ρόι +

ΑΒΓ από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα «Θεωρικόν»

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, «ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΒΕΡΑ ΣΦΗΚΑ»(Σ.φί.Κ.Α.)

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

Δευτ.14/7 Παράσταση «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σοφοκλή με την Λένα Παπαληγούρα και τον Ηλία Μελέτη

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Μια ελεγεία εξέγερσης

Σκηνοθεσία

Θέμης Μουμουλίδης

Να μην ενδώσει. Αυτός είναι ο δικός της νόμος.

Το ΟΧΙ της Αντιγόνης ορθώνεται ως η απόλυτη κατάφαση.

O Θέμης Μουμουλίδης επιστρέφει για τρίτη φορά στην Αντιγόνη, την κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή, και σε μια από τις συναρπαστικότερες ηρωίδες στην ιστορία της δυτικής δραματουργίας. Μαζί του ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών με την Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης και τον Μελέτη Ηλία στον ρόλο του Κρέοντα.

Τρίτ. 15/7 & Παράσταση «ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ» με τον Πάνο Βλάχο

Τετ.16/7 Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

Ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος και η σκηνοθέτης Λητώ Τριανταφυλλίδου, συνθέτουν μια νέα αφήγηση γύρω από τον εμβληματικό αντιήρωα και επανεξετάζουν τη θέση του άντρα στον σύγχρονο κόσμο.

Μεγάλος καρδιοκατακτητής, βλάσφημος και αδιάφορος για τις συνέπειες των πράξεών του. Από τον Μολιέρο μέχρι τον Λόρδο Βύρωνα, ο Δον Ζουάν συμβολίζει την απόρριψη των παραδοσιακών αξιών και την αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας. Ωστόσο, σε μια κοινωνία έντονων αντιπαραθέσεων και ιδεολογικής σύγχυσης, ο Δον Ζουάν επιβιώνει αναπαράγοντας ιδεολογήματα που εξυπηρετούν τις δικές του φιλοδοξίες και επιθυμίες. Έτσι, σε αυτήν την αναθεωρημένη εκδοχή, ο Πάνος Βλάχος – ως Δον Ζουάν – μεταμορφώνεται σε έναν ναρκισσιστικό ηγέτη που προσφέρει απλοϊκές απαντήσεις απέναντι σε έναν ιδεολογικά πολύπλοκο κόσμο, που ζωντανεύουν με τις ερμηνείες τους οι Κώστας Φιλίππογλου, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Ειρήνη Μπούντα και Μελίνα Βαμπούλα, Τερέζα Καζιτόρη, Κατερίνα Γαλανάκη.

Πέμ. 24/7 Παράσταση «ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΘΗΒΑ»

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

Ο Γαλλο-ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Οιδίποδα αλλά και στο Έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογιέφσκι.

Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο έργο του συγγραφέα με μια σκηνοθεσία που επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και συναρπάζει το κοινό χάρη στον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα.

Η παράσταση έχει καθιερωθεί ως σημαντικό θεατρικό γεγονός κυρίως λόγω των εξαιρετικών ερμηνειών των ηθοποιών, του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του ταλαντούχου δημοφιλούς ηθοποιού Δημήτρη Καπουράνη που κέρδισε το βραβείο Δημήτρης Χορν 2022-2023, για την ερμηνεία του στον διπλό ρόλο του Μαρτίν/Φεδερίκου.

Τρίτ. 29/7 Μια μουσική παράσταση από τον Θεατρικό Οργανισμό

Κύπρου «ΧΟΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ» – τραγωδίες, κωμωδίες της ζωής μας ιστορίες….

Κείμενο και σκηνοθεσία Λίνα Νικολακοπούλου

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

Στη μακρόχρονη δημιουργική πορεία της –και στο θέατρο– η Λίνα Νικολακοπούλου έχει έρθει σε επαφή με έργα σπουδαία, καλύπτοντας ένα ευρύτατο ρεπερτοριακό φάσμα, από το αρχαίο δράμα μέχρι και τη σύγχρονη δραματουργία και έχει συνεργαστεί με πολλούς και σπουδαίους σκηνοθέτες και συνθέτες.

Στην παράσταση «Χορικά Ύδατα», η σημαντική Ελληνίδα ποιήτρια και στιχουργός έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία, την επιλογή των κειμένων και των χορικών τους καθώς και τη συγγραφή συνδετικών κειμένων. Η παράσταση συνθέτει μια πολύχρωμη παλέτα με στιγμές κωμωδίας και δράματος, εστιάζοντας στα μεγάλα και διαχρονικά θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο και ορίζουν τη φύση, τη μοίρα και τα έργα του.

Πεμ. 31/7 Παράσταση «ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ» του Κώστα Μουρσελά σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

Το φημισμένο και εμβληματικό έργο «Εκείνος κι Εκείνος» είναι ένας ύμνος στην ποιητική αλητεία, στην παράλογη λογική σκέψη και στο ελεύθερο χιούμορ. Ένα έργο που συγγενεύει με το θέατρο του παραλόγου και με την επιθεώρηση, μα πάνω απ’ όλα, με την σατυρική – σκεπτόμενη κωμωδία. Μία κωμωδία “αναρχική” – “αλήτικη” – “ανατρεπτική”. Μία κωμωδία υπεράνω σκέψεων, υπεράνω καταστάσεων, υπεράνω λογικής…

Ο Λουκάς (Γιώργος Κωνσταντίνου) και ο Σόλων (Λεωνίδας Κακούρης), οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές του έργου, είναι δύο σοφοί περιπλανώμενοι μποέμ, δύο άνθρωποι που θέλουν να είναι ελεύθεροι και τίποτα να μην τους εμποδίζει στο ταξίδι της ελευθερίας τους.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Δευτ. 4/8 Παράσταση «ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ»

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.00

Περιγραφή εκδήλωσης

Μια φαντασμαγορική θεατρική παράσταση με τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών.

Ένα διασκεδαστικό θεατρικό έργο με πολλά μηνύματα, που μιλάει για την πίστη στον εαυτό μας και τη δύναμη της προσπάθειας, για τη φιλία και την ενότητα, για την αιώνια διαμάχη του καλού με το κακό. Μια θεατρική παράσταση φτιαγμένη με πολλή αγάπη και σεβασμό για τους μικρούς και μεγάλους φίλους, με ταλαντούχους ηθοποιούς και χορευτές, ευφάνταστα σκηνικά

και περίτεχνες μάσκες, σε σκηνοθεσία Άρη Αρμάου. Παίζουν οι ηθοποιοί : Ιωάννα Στασινοπούλου, Άκης Τριανταφυλλίδης, Άδωνης Χατζής, Άννα – Μαρία Δημοσθένους

Συντελεστές παράστασης: Σκηνοθεσία: Άρης Αρμάος ,Θεατρική διασκευή – Κείμενα: Μάριος Ελευθερίου, Σκηνικά – Κοστούμια: Πάρις Πέτρου, Χορογραφίες – Κινησιολογία: Μαρία Αγγελοπούλου

Τρίτ. 5/8 Παράσταση «Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ» του Παύλου Μάτεσι σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και μουσική -τραγούδια Σταμάτη Κραουνάκη με την Ηρώ Μανέ

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας που είχε τη φετινή θεατρική σεζόν στο θέατρο Ακροπόλ, το εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι, «Η Μητέρα του Σκύλου», που συγκαταλέγεται στα 1001 βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας που πρέπει να διαβάσει κανείς στη ζωή του, θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι σε περιοδεία, σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και μουσική-τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη.

Η Υρώ Μανέ ενσαρκώνει την ηρωίδα Ραραού, μια από τις πιο σπαρακτικές και ταυτόχρονα εξαιρετικά δυναμικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.

Τετ.27/8 «ΜΟΤΣΑΡΤ, Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ

Ένα Μουσικό Παραμύθι πλημμυρισμένο από τις υπέροχες μελωδίες αυτού του μοναδικού συνθέτη, από την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Σκηνοθεσία

Κάρμεν Ρουγγέρη – Χριστίνα Κουλουμπή

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.00

Περιγραφή εκδήλωσης

Η Κάρμεν Ρουγγέρη και οι συνεργάτες της, στην καλοκαιρινή περιοδεία, θα γνωρίσουν στους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους τους, τον μοναδικό Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, μεταμορφώνοντας την όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» σε ένα Μουσικό Παραμύθι πλημμυρισμένο από τις υπέροχες μελωδίες αυτού του μοναδικού συνθέτη.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Δευτ. 1/9 Παράσταση «ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» με τους

Λευτέρη Ελευθερίου και τον Αντώνη Κρόμπα

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

Δύο υπέροχοι κωμικοί υπογράφουν ‘Σύμφωνο Επιβίωσης’

Ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου το αχτύπητo κωμικό δίδυμο

της νέας ελληνικής κωμικής σκηνής, έρχονται με ένα καταπληκτικό

comedy show και υπογράφουν ‘Σύμφωνο Επιβίωσης’.

Σχολιάζουν, σατιρίζουν, υποκρίνονται, εκνευρίζουν και ερεθίζουν το κοινό μέσα σε ένα καταιγιστικό δίωρο!

Απορίες, καταγγελίες, ποιήματα, και όλης της γης τα κρίματα

αμέσως συγχωρούνται κι ευθύς ξαναγεννιούνται!

Τρίτ. 2/9 Παράσταση «ΜΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΛΕΤ» με τον Αιμίλιο Χειλάκη

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

Ο Άμλετ επιστρέφει πιο μόνος, πιο σύγχρονος, πιο επιτακτικός από ποτέ.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης ανεβαίνει ξανά στη σκηνή για να ερμηνεύσει τους βασικούς ρόλους του σαιξπηρικού δράματος σε μια υποβλητική παράσταση που συγκλόνισε κοινό και κριτικούς.

Το «Μόνος με τον Άμλετ», βασισμένο στον «Άμλετ» του William Shakespeare, είναι μια τολμηρή διασκευή του εμβληματικού έργου, βασισμένη στη μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, και επιστρέφει οχτώ χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα. Σε σκηνοθεσία του ίδιου του Αιμίλιου Χειλάκη και του Μανώλη Δούνια, ξεδιπλώνει τα πάθη, τις εσωτερικές συγκρούσεις και την τραγική ειρωνεία που διατρέχει την ιστορία του Άμλετ.

Τετ. 3/9 Παράσταση «ΕΛΕΝΗ- Η ΔΙΚΗ ΜΙΑΣ ΠΟΡΝΗΣ» με την Λυδία Κονιόρδου

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

ΕΛΕΝΗ Η δίκη μιας πόρνης του Μιγκέλ Ντελ Άρκο

Στο ρόλο της Ελένης, η Λυδία Κονιόρδου

Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Η παράσταση «Ελένη – Η δίκη μιας πόρνης» του Μιγκέλ Ντελ Άρκο, σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη, με τη Λυδία Κονιόρδου στον ομώνυμο ρόλο, ξεκινά τον Ιούνιο την καλοκαιρινή της περιοδεία. Το συγκλονιστικό αυτό έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, σε επιλεγμένους σταθμούς, σε όλη τη χώρα.

Πεμ. 4/9 Παράσταση των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου

«Ούτε μπρος, ούτε πίσω»

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας, σε παραγωγή της εταιρείας Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη, παρουσιάζουν αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα τη νέα τους παράσταση «Ούτε Μπρος ούτε Πίσω». Πρωταγωνιστούν: Χρύσα Ρώπα, Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνος Σταθακόπουλος, Δήμητρα Στογιάννη, Γιάννης Δρακόπουλος, Ιωάννης Απέργης.

Παρ. 5/9 Παράσταση Γιώργου Τσουρή «170 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ»

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

Για 7η σεζόν τα 170 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ, ένα από τα πλέον επιτυχημένα νεοελληνικά κείμενα της τελευταίας δεκαετίας, συνεχίζουν τις παραστάσεις τους.

170 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

Η παράσταση φαινόμενο, που χάρισε στον συγγραφέα και ηθοποιό Γιωργή Τσουρή το βραβείο «Δημήτρης Χορν», μετά από 6 χειμερινές σεζόν, περισσότερες από 450 παραστάσεις και 90.000 θεατές.

Άφθονο γέλιο και δράση, σε ένα οικογενειακό «ρινγκ» 170 τετραγωνικών.

Ένα σύγχρονο έργο που λάτρεψε το κοινό.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Πέμ. 18/9 Παράσταση «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαππα

Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21.30

Περιγραφή εκδήλωσης

~ Όταν η ανθρώπινη δικαιοσύνη αποτυγχάνει,

η Νέμεση επαναφέρει την ισορροπία και το δικαίωμα της γυναίκας να διεκδικήσει τη θέση της στον κόσμο ~

Η Μαρία Πρωτόπαππα θα παρουσιάσει , μία τραγωδία που παραμένει εκπληκτικά επίκαιρη, διερευνώντας τις εμπειρίες του τρόμου και της καταστροφής, τις ατομικές επιλογές και τη βαθιά επιρροή τους στην κοινωνία.

Στηριζόμενη στη μετάφραση του Γ. Β. Τσοκόπουλου, η σπουδαία σκηνοθέτιδα και

ηθοποιός, επεξεργάζεται δραματουργικά και σκηνοθετικά ένα έργο που εγείρει

νευραλγικά ερωτήματα και με τον δυναμισμό που τη χαρακτηρίζει, αναλαμβάνει τον

ρόλο της Γυναίκας.

Ένα μοναδικό υποκριτικό ανσάμπλ αποδίδει τους ρόλους των υπολοίπων τραγικών

προσώπων: Ο Αργύρης Ξάφης υποδύεται την Ανδρομάχη, ο Τάσος Λέκκας την

Ερμιόνη, ο Γιάννης Νταλιάνης τον Μενέλαο και ο Δημήτρης Πιατάς τον Πηλέα. Στον

ρόλο της Θέτιδας θα δούμε τη Στέλλα Γκίκα, ενώ στο χορό τους Δημήτρη Γεωργιάδη, Δημήτρη Μαμιό, Κωνσταντίνο Πασσά, Γιώργο Φασουλά, Γιάννη Μάνθο

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 2025

ΙΟΥΝΙΟΣ

Σαβ. 14/6 20.30 Κων/νος Λαλιώτης Εκπολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Ιτεών

Κυρ. 15/6 20.30 Κων/νος Λαλιώτης Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος

Ροϊτίκων «Εναρμόνιος»

Κυρ. 15/6 20.30 Χρήστος Πατρινός Πολιτιστικός Σύλλογος Μπάλλα

Δευτ. 16/6 20.30 Κων/νος Λαλιώτης Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός

Σύλλογος«Ειρήνη & Φιλία»

Σαβ. 21/6 20.30 Κων/νος Λαλιώτης Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος

Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα

«η Ειρήνη»

Τετ. 25/6 20.30 Άρης Μακρής Πολιτιστικός Σύλλογος Κοτρωνίου

Παρ. 27/6 20.30 Χρήστος Πατρινός Πολιτιστικός Σύλλογος Εγλυκάδας

«Έκφραση»

Παρ. 27/6 20.30 Κων/νος Λαλιώτης Πολιτιστικός Σύλλογος Ελεκίστρας

Σαβ. 28/6 20.30 Χρήστος Πατρινός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άνω Οβρυάς «Προφήτης Ηλίας»

Κυρ.29/6 20.30 Άρης Μακρής Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άνω Συχαινών

«ο Προφήτης Ηλίας»

ΙΟΥΛΙΟΣ

Σαβ. 5/7 20.30 Χρήστος Καλπουζάνης Πολιτιστικός Σύλλογος Αρόης

Τετ. 9/7 20.30 Μπάμπης Μακρής Σύλλογος Γυναικών Δημοτικής

Κοινότητας Αγίου Βασιλείου «η Ομάδα»

Κυρ. 20/7 20.30 Άρης Μακρής Πολιτιστικός Σύλλογος Προαστείου

Σαβ. 26/ 7 20.30 Μπάμπης Μακρής Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λεύκας

«ο Άγιος Νικόλαος»

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τριτ. 5/8 20.30 Μπάμπης Μακρής Πολιτιστικός Σύλλογος Κρήνης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΑΡ. 5/9 20.30 Χρήστος Πατρινός Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Καστριτσίου

«ΣΕΛΕΜΝΟΣ»

Παρ. 5/9 20.30 Χρήστος Καλπουζάνης Πολιτιστικός Σύλλογος Νεάπολης

Σαβ. 6/9 20.30 Χρήστος Καλπουζάνης Εκπολιτιστικός Σύλλογος

Παραλίας Προαστίου «Η Δροσιά»

Κυρ. 7/9 20.30 Χρήστος Καλπουζάνης Πολιτιστικός Σύλλογος Ψαθοπύργου

Παρ. 12/9 20.30 Χρήστος Πατρινός Πολιτιστικός Σύλλογος Ρωμανού

Σαβ. 13/9 20.30 Χρήστος Πατρινός Πολιτιστικός Σύλλογος Μιντιλογλίου

Σαβ. 13/9 20.30 Κων/νος Λαλιώτης Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος

«Παναγία Η Γηροκομήτισσα»

Παρ. 19/9 20.30 Χρήστος Καλπουζάνης Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυάς

Κυρ.28/9 20.30 Χρήστος Καλπουζάνης Πολιτιστικός Σύλλογος «Τέρψης»

Παραστάσεις Καραγκιόζη από το Μαύρο Θέατρο Πάτρας

(Μπάμπης & Άρης Μακρής) στις Δημοτικές Παιδικές Κατασκηνώσεις

Δημοτική Παιδική Κατασκήνωση Πλαζ

Μπάμπης Μακρής

Τετ. 25/6 11.00

Τριτ. 22/7 11.00

Δευτ. 11/8 11.00

Δημοτική Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων

Άρης Μακρής

Παρ. 27/6 11.00

Παρ. 25/7 11.00

Παρ. 8/8 11.00

