Διευρυμένη σύσκεψη στη ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ με Κονταδάκη – Κοντογεώργη: Γκάζι για συσπείρωση, φρένο στην εσωστρέφεια

Σε μια ιδιαίτερη έως αρκετά δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα, «κατεβαίνουν» σήμερα στην Πάτρα ο γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κονταδάκης και ο -καλαβρυτινής καταγωγής- υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης για τη διευρυμένη νομαρχιακή συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Αχαϊας της ΝΔ που θα φιλοξενηθεί στις 19.00 στο ξενοδοχείο «My Way».

Από τη μια η σκανδαλολογία των τελευταίων εβδομάδων με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το «πτυχίο Λαζαρίδη», η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης και η φιλολογία για προκήρυξη εκλογών αμέσως μετά τη ΔΕΘ, συγκροτούν το ομιχλώδες τοπίο, σε μια κουβέντα που θα επιχειρήσει να αναθερμάνει «μουδιασμένα» και απογοητευμένα κομματικά στελέχη, αλλά και να συσπειρώσει το κόμμα σε τοπικό επίπεδο ενόψει της κάλπης – όποτε κι αν αυτή στηθεί με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συγκυρία, βέβαια, είναι ιδιαίτερη και σε επίπεδο Νομαρχιακής, καθώς οι «πληγές» μετά τις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου δεν είναι σίγουρο ότι έχουν επουλωθεί. Μέλη της εκλεγμένης διοίκησης, άλλα στελέχη και -κυρίω – απλοί φίλοι της ΝΔ ασκούν δημόσια ή «υπόγεια» κριτική στο σημερινό σχήμα της Νομαρχιακής για μια σειρά θεμάτων, από την καθυστέρηση στη λειτουργία των νέων γραφείων της ΔΕΕΠ, μέχρι την απουσία δράσεων κι εκδηλώσεων όπως συνέβαινε με την προηγούμενη διοίκηση υπό τον Αντώνη Κουνάβη, ακόμη και για το κλίμα που διαμορφώθηκε σχετικά με τις εκλογές στην ΟΝΝΕΔ που έχουν αναβληθεί.

Οι δυο υψηλές παρουσίες εξ Αθηνών θα επιχειρήσουν, πάντως, να δώσουν διαβεβαιώσεις για τη διόρθωση ατελειών, παραλείψεων ή λαθών που έχουν γίνει τόσο κεντρικά, όσο και τοπικά, θα ακούσουν και θα καταγράψουν αιτήματα και θα ζητήσουν από όλους τους συμμετέχοντες της διευρυμένης ΝΟΣ να αφήσουν στην άκρη παράπονα και να παλέψουν… πόρτα-πόρτα για τη νίκη της ΝΔ στις προσεχείς εκλογές.

Θυμίζουμε ότι στις διπλές εθνικές εκλογές του 2023, η ΝΔ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα – μετά από σχεδόν μισό αιώνα!- στην Αχαΐα, με εντυπωσιακά ποσοστά και την εκλογή τριών βουλευτών. Συγκεκριμένα, τον Μάιο έλαβε 60.726 σταυρούς, τουτέστιν 33,95% (48.313 ψήφους και 27,01% ο δεύτερος ΣΥΡΙΖΑ), ενώ τον Ιούνιο έλαβε 51.833 σταυρούς και ποσοστό 34,04% (έναντι ψήφους και 23,2% του ΣΥΡΙΖΑ). Με βάση τη δημοσκοπική φθορά που έχει υποστεί το κυβερνών κόμμα σε πολλές περιοχές της χώρας, στόχος είναι να περιοριστούν οι «ζημιές» και στην Αχαΐα, με τη σημερινή ΝΟΣ να αποτελεί ενδεχομένως και προπομπό για την «κάθοδο» Μητσοτάκη στα μέρη μας έως τις αρχές Μαΐου, με βάση πρόσφατο ρεπορτάζ της «Π».

Και κάτι τελευταίο: Απομένει να δούμε ποιοι θα δώσουν το «παρών» σήμερα στο «My Way» και ποιοι όχι. Οπως και να το κάνουμε, έχει κι αυτό την πολιτική σημασία του…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



