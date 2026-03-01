Διεύρυνση των φοροελαφρύνσεων για ελεύθερους επαγγελματίες

Μια νέα, στοχευμένη νομοθετική παρέμβαση ετοιμάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχοντας ως βασικό σκοπό να ελαφρύνει τα φορολογικά βάρη για δεκάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες.

Το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο προγραμματίζεται να ενσωματωθεί στο πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου στοιχήματος, έρχεται να διορθώσει αρκετές στρεβλώσεις.

Ο κεντρικός στόχος είναι σαφής: Να προσαρμοστεί το σύστημα του τεκμαρτού εισοδήματος στις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ευπαθείς ομάδες και επαγγελματίες της ελληνικής περιφέρειας.

Ένα από τα πρώτα σημεία της κυβερνητικής ρύθμισης εστιάζει στους ανθρώπους που βγάζουν το μεροκάματό τους στον δρόμο.

Για τους εμπόρους και παραγωγούς των λαϊκών αγορών, η νομοθεσία προβλέπει το εξής: Μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος κατά 30%.

Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να ρίξει σημαντικά το ποσό του φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν με την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, δίνοντας μια βαθιά ανάσα ρευστότητας στον κλάδο.

Το οικονομικό επιτελείο προχωρά στη γενναία συρρίκνωση του τεκμηρίου στο μισό (έκπτωση 50%) για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες που πληρούν αυστηρά γεωγραφικά ή κοινωνικά κριτήρια. Στη λίστα των άμεσων δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται:

Άτομα με αναπηρία: Όσοι διαθέτουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας που ξεκινά από το 67% και φτάνει έως το 79%.

Οικογένειες με ειδικές προκλήσεις: Μονογονεϊκές οικογένειες που μεγαλώνουν ανήλικα παιδιά, γονείς που έχουν αναλάβει τη φροντίδα εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και ολόκληρος ο πληθυσμός των πολύτεκνων.

Επαγγελματίες της επαρχίας: Πολίτες που διατηρούν την έδρα της επιχείρησής τους και κατοικούν μόνιμα σε απομακρυσμένα χωριά (έως 500 κατοίκους), σε μη αστικούς οικισμούς εκτός Αττικής (με όριο τους 1.500 κατοίκους) ή σε μικρά νησιά που δεν ξεπερνούν τους 3.100 μόνιμους κατοίκους.

Ειδικά επαγγέλματα: Οι ιδιοκτήτες ταξί (με την προϋπόθεση το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους στο όχημα να μην υπερβαίνει το 25%) και οι επαγγελματίες που τρέχουν τα σχολικά κυλικεία της χώρας.

Το νέο πλαίσιο, ωστόσο, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας την απόλυτη απαλλαγή από τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του φόρου για συγκεκριμένους φορολογούμενους. Πιο συγκεκριμένα, το τεκμήριο μηδενίζεται για:

Νέες επιχειρήσεις: Όλοι οι νέοι επαγγελματίες γλιτώνουν το μέτρο για τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας της δραστηριότητάς τους.

Εργαζόμενες μητέρες: Πλήρης προστασία από τα τεκμήρια κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους, αλλά και για την επόμενη διετία.

Αγροτικός κόσμος: Εξαιρούνται καθολικά όλοι οι αγρότες, χωρίς να εξετάζεται το μέγεθος της καλλιέργειας ή της εκμετάλλευσης.

Μισθωτοί με «μπλοκάκι»: Παρέχεται εξαίρεση, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι τα τιμολόγιά τους κόβονται σε έως και τρεις διαφορετικούς εργοδότες.

Βαριές παθήσεις: Οι πολίτες με διαπιστωμένο ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω τίθενται εκτός συστήματος.

