Διήμερες εκδηλώσεις του Δήμου στις 3-4 Οκτωβρίου για την απελευθέρωση της Πάτρας

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 9.00 το βράδυ την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στην πλατεία Παντοκράτορος, με το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου της Πάτρας και την Ορχήστρα του, να παρουσιάζουν τα «Ρεμπέτικα της κατοχής».

Διήμερες εκδηλώσεις του Δήμου στις 3-4 Οκτωβρίου για την απελευθέρωση της Πάτρας
29 Σεπ. 2025 12:30
Pelop News

Οι μνήμες από την απελευθέρωση της Πάτρας στις 4 Οκτωβρίου του 1944 θα «ξυπνήσουν» το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου 2025 (Παρασκευή – Σάββατο), με την πραγματοποίηση διήμερων δράσεων που διοργανώνει o Δήμος Πατρέων.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 9.00 το βράδυ την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στην πλατεία Παντοκράτορος, με το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου της Πάτρας και την Ορχήστρα του, να παρουσιάζουν τα «Ρεμπέτικα της κατοχής».

Το πρωί του Σαββάτου στα Ψηλαλώνια(11.00 π.μ.), στον τόπο εκτέλεσης των Αγωνιστών της Αντίστασης, θα γίνει κατάθεση στεφάνων.

Στις 6.30 το απόγευμα, με αφετηρία την δεξαμενή η οποία βρίσκεται κάτω από το κάστρο της Πάτρας, θα ξεκινήσει περίπατος μνήμης σε σημεία της πόλης όπου σύμφωνα με τα ιστορικά ντοκουμέντα έγιναν μάχες για την απελευθέρωσή της, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Η πορεία θα ακολουθήσει την διαδρομή των επιχειρήσεων του Ε.Λ.Α.Σ., Κάστρο – Παντοκράτορα – φυλακές Μαργαρίτη – παλαιό Νοσοκομείο όπου έγινε απελευθέρωση κρατουμένων από της αγωνιστές του Ε.Λ.Α.Σ..

Αφηγηματικά και με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων θα εξιστορούνται τα σημαντικά γεγονότα της εποχής και θα προβάλλονται ντοκουμέντα των ιστορικών αυτών ημερών.

Ο περίπατος θα συνεχιστεί στη  Γερμανού και την Ηλείας (στο σημείο που σκοτώθηκε ο  ΕΛΑΣίτης λοχίας Γιώργος Ράμμος και ο ΕΠΟΝίτης Ορέστης Βασιλακόπουλος), πλατεία Αγ. Γεωργίου – Γεροκωστοπούλου- Πλατεία  Γεωργίου – Μαιζώνος και θα καταλήξει στο Παλαιό Δημαρχείο.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών θα υπάρξει ενημέρωση για τυχόν αλλαγές.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:17 Η Lidl Ελλάς ενισχύει την Τράπεζα Τροφίμων με δωρεά 30.000 ευρώ
14:14 Κορδός: «Είμαι ικανοποιημένος, συνεχίζουμε τη δουλειά»
14:10 Θεοδωρικάκος: Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δίκαιους όρους
14:05 Ποινική δίωξη σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη – Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει
14:03 Το «αντίο» του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στον Ντίνο Βγενόπουλο
13:55 Σκληρή προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο με τη Ρωσία
13:47 Πάτρα: Πρώτες αναδοχές πανελλαδικά από το Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα – Ζεστή αγκαλιά για δύο παιδιά
13:40 Συναυλία κλασικής μουσικής στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πάτρας
13:33 Η Αστυνομία «σάρωσε» τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα – 91.610 έλεγχοι και συλλήψεις στα
13:26 Τα καρδιαγγειακά πρώτη αιτία θανάτου – Εκδήλωση στην Πάτρα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
13:19 Το Welcome to UP 2025, υποδέχεται τρία από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της χώρας
13:11 Επίδομα Παιδιού: Από την Τρίτη (30/9) οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας Α21
13:04 Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Euroleague, δείτε πότε παίζουν οι «αιώνιοι»
12:58 Το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου – Χωρίς ακίνητα και πολλές καταθέσεις
12:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν θα σχεδιάσει νέα σύνορα στην Ουκρανία»
12:54 Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Για ποιο λόγο αυξήθηκαν τα εισοδήματά της
12:50 Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τα ακίνητα και καταθέσεις 268.849,99 ευρώ
12:50 Ερασιτεχνικό: Το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα και το παράπονο…
12:45 Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύθηκε και με τον Γκότση
12:45 Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα – Χωρίς αλλαγές και με λίγες καταθέσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ