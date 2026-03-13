Δικαστής στις ΗΠΑ ακύρωσε ως «προσχηματική» την έρευνα σε βάροτου προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ

Στις ΗΠΑ Ομοσπονδιακός δικαστής ακύρωσε σήμερα (13/3/2026) τη δικαστική έρευνα σε βάρος του προέδρου της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, απορρίπτοντας τις κλητεύσεις που του είχε αποστείλει το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε μια υπόθεση που αφορούσε τη διαχείριση της ανακαίνισης της έδρας του οργανισμού.

Ο Πάουελ αποκάλυψε ο ίδιος ότι ήταν υπό έρευνα, στις 11 Ιανουαρίου, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια αυτή της αμερικανικής κυβέρνησης απειλεί την ανεξαρτησία της Fed και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να τον πιέσει ώστε να μειώσει τα επιτόκια.

Ο δικαστής Τζέιμς Μπόασμπεργκ συμφώνησε: κατά τα λεγόμενά του, υπάρχει ένα «βουνό αποδείξεις» ότι η έρευνα διατάχθηκε ώστε να πιεστεί ο Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια ή να παραιτηθεί.

«Η κυβέρνηση παρουσίασε μηδενικές αποδείξεις ότι ο πρόεδρος Πάουελ διέπραξε κάποιο αδίκημα. Μάλιστα, οι δικαιολογίες της είναι τόσο αδύναμες και αβάσιμες που το δικαστήριο μπορεί μόνο να συμπεράνει ότι είναι προσχηματικές», σημείωσε ο δικαστής.

Η Τζανίν Πίρο, Εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, δήλωσε αμέσως μετά ότι με βάση την απόφαση του δικαστή ο Πάουελ χαίρει ασυλίας και δεν έχει τη δυνατότητα να διεξάγει έρευνα σε βάρος του. Όμως, σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις είπε ότι μια έφεση εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ το μόνο που θα επιτύγχανε θα ήταν «να καθυστερήσει τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς» ως νέου προέδρου της Fed.

