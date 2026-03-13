Βρετανία: 11 χρόνια χρόνια φυλακή σε θεραπευτή, που έπεισε πελάτισσά του να κάνει σεξ μαζί του για να τη γιατρέψει, ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τη Daily Mail, o Τζέρλαντ Πεκ, ψυχολόγος από το Μπράιτον, εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως θεραπευτής για να ασκήσει σεξουαλική κακοποίηση σε μία γυναίκα που τον εμπιστεύτηκε

Βρετανία: 11 χρόνια χρόνια φυλακή σε θεραπευτή, που έπεισε πελάτισσά του να κάνει σεξ μαζί του για να τη γιατρέψει, ΒΙΝΤΕΟ
13 Μαρ. 2026 22:21
Στη Βρετανία σε 11 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 77χρονος θεραπευτής στη Βρετανία, ο οποίος για καιρό εφάρμοζε ένα νέο είδος… θεραπείας σε 40χρονη πελάτισσά του, ώστε να κάνει σεξ μαζί της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Daily Mail, o Τζέρλαντ Πεκ, ψυχολόγος από το Μπράιτον, εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως θεραπευτής για να ασκήσει σεξουαλική κακοποίηση σε μία γυναίκα που τον εμπιστεύτηκε να τη βοηθήσει, ώστε να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη και τους σωματικούς πόνους της.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το θύμα είχε αναζητήσει τον δράστη μετά από διαφημίσεις που τον παρουσίαζαν ως «ιδιωτικό θεραπευτή σώματος και ενέργειας». Ωστόσο, όταν κλείστηκε το πρώτο ραντεβού, την περίμενε μια… έκπληξη καθώς ο Πεκ της είπε ότι η επαφή δέρμα με δέρμα ήταν απαραίτητη για την αποκατάσταση της υγείας της και πως η διείσδυση, με διάφορα μέρη του σώματός του και οι οικείες επαφές θα ήταν ο μόνος τρόπος για να ανακουφιστεί από τα τραύματά της, τα οποία όπως είπε κουβαλούσε από την παιδική της ηλικία.

Ο 77χρονος θεραπευτής κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για πέντε κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ του επιβλήθηκε κάθειρξη 11 ετών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό του είχε αφαιρεθεί η άσκηση λειτουργία επαγγέλματος από το 1980.

Ανάγκη για όρια στη σχέση θεραπευτή – ασθενούς
Από την πλευρά της, η αστυνομία επεσήμανε τη δύναμη και το θάρρος της θύματος, που βοήθησε να διασφαλιστεί η καταδίκη του Πεκ και υπογράμμισε την ανάγκη για σαφή και ηθικά όρια στη θεραπευτική σχέση.

Εκπρόσωπος των αρχών δήλωσε: «Η γενναιότητα και η αποφασιστικότητα της θύματος ήταν καθοριστικής σημασίας για την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης για σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις από θεραπευτή κατά της πελάτισσάς του. Η δύναμή της έφερε ευθύνη και ανέδειξε τη σημασία του να διατηρούνται σαφή ηθικά όρια στις θεραπευτικές σχέσεις».

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η αντοχή της θύματος κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ήταν ουσιαστική για την αποκάλυψη της αλήθειας και η διάθεσή της να μιλήσει βοήθησε στην αύξηση της συνείδησης σε όλους τους τομείς υπηρεσιών υγείας, διασφαλίζοντας ότι παρόμοιες αναφορές αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά στο μέλλον.

