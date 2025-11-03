Δίκη Άλκη Καμπανού: Νέα αναβολή για τον Οκτώβριο του 2026 – Δεκτά τα αιτήματα των συνηγόρων

Για τις 23 Οκτωβρίου 2026 μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο το 2022.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτά τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης τεσσάρων εκ των δώδεκα κατηγορουμένων, οι οποίοι επικαλέστηκαν κωλύματα παρουσίας.

Η δεύτερη αναβολή της υπόθεσης

Στην αίθουσα του Εφετείου βρέθηκαν πέντε από τους δώδεκα κατηγορουμένους, όλοι ήδη κρατούμενοι σε διάφορες φυλακές της χώρας μετά την καταδίκη τους σε πρώτο βαθμό. Πρόκειται για τη δεύτερη αναβολή που χορηγεί το Εφετείο, καθώς είχε προηγηθεί μία ακόμη τον περασμένο Ιανουάριο.

