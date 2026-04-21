Δίκη για τον θάνατο Μαραντόνα: «Το μόνο που έκαναν ήταν να μας χειραγωγήσουν»

Τι αποκάλυψε η 36χρονη κόρη του Αργεντινού θρύλου

21 Απρ. 2026 22:03
Pelop News

Στην Αργεντινή συνεχίζει α η δίκη για το θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Συγκεκριμένα οι εργασίες φιλοξενούνται  στο Σαν Ισίδρο του Μπουένος Άιρες και σήμερα (21/04/26) μία από τις κόρες του, η Τζανίνα κατηγόρησε τους γιατρούς για χειραγώγηση.

Τρομερό, η Φενέρμπαχτσε πλήρωσε παίκτρια για δύο αγώνες 500.000 ευρώ! ΒΙΝΤΕΟ

Πρόκειται για την 36χρονη Τζανίνα, η οποία πήρε το λόγο στη δίκη που γίνεται για να βρεθούν πιθανές αμέλειες που οδήγησαν στο θάνατο του Αργεντινού θρύλου. «Η χειραγώγηση ήταν πλήρης και φρικτή, νιώθω σαν ανόητη», είπε η Τζανίνα Μαραντόνα για τους γιατρούς που δικάζονται στο Μπουένος Άιρες.

«Εμπιστεύτηκα αυτούς τους τρεις ανθρώπους και το μόνο που έκαναν ήταν να μας χειραγωγήσουν και να αφήσουν τον γιο μου χωρίς παππού», πρόσθεσε η κόρη του Μαραντόνα στη δίκη.

Ο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και επτά επαγγελματίες υγείας (γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος και νοσηλευτές) δικάζονται για ενδεχόμενη ευθύνη, καθώς ο Αργεντινός βρισκόταν σε ανάρρωση μετά από νευροχειρουργική επέμβαση χωρίς επιπλοκές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Αλτσχάιμερ: Αυτό είναι το εμβόλιο που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο έως και 55%
23:39 Greek Basket League: Τα σενάρια στη μάχη της παραμονής, σε δυσχερή θέση ο Πανιώνιος
23:23 Το μεγάλο μυστικό με την υπέρταση: Αυτό είναι το γνωστό φρούτο ρίχνει την πίεση
22:58 Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα e-Kouros, με τις αιτήσεις εγγραφής των σωματείων για το 2026
22:50 Ο Παναθηναϊκός με Σορτς στα play-offs της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια
22:41 RealPolls: Στο 30,6% η ΝΔ, το 21,1% δηλώνει ότι είναι «πολύ/αρκετά πιθανό» να ψηφίσει Καρυστιανού
22:33 Στη σημερινή (21/04/2026) κλήρωση Τζόκερ τα λεφτά ήταν… πολλά!
22:23 Πάτρα: «Σε θέσεις μάχης η Νέα Δημοκρατία με προεκλογικό συναγερμό και σύνθημα «Ενότητα και διεύρυνση»
22:13 Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 13 νεκροί και πάνω από 40 τραυματίες εξαιτίας φωτιάς σε αποθήκη πυροτεχνημάτων
22:03 Δίκη για τον θάνατο Μαραντόνα: «Το μόνο που έκαναν ήταν να μας χειραγωγήσουν»
21:55 Κοπέλα εντοπίστηκε σε κατάσταση σύγχυσης στην Πετρούπολη
21:45 Ισραήλ: Έχει αμφιβολίες για το εάν θα επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
21:33 «Έβαλα περούκα και βάφτηκα», το κουβάρι των αποκαλύψεων για τον θάνατο της Μυρτούς
21:25 Αποκαλυπτικός ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη: «Το μυαλό μου πάει σε πολλά»
21:14 Ασπρόπυργος: Επιχείρηση «σκούπα», 10 συλλήψεις, όπλα σε βόθρο και ρευματοκλοπές, ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ
21:03 Αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο ανακάλυψαν αντίγραφο της «Ιλιάδας» του Ομήρου, στο στομάχι μιας μούμιας
20:55 Βρετανία: Ιστορικός νόμος, τέλος τα τσιγάρα για όσους και όσες γεννήθηκαν από το 2008 και μετά
20:45 Εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε 6 μήνες φυλακή για σεξουαλικό υπαινιγμό σε μαθήτριά του στη Θεσσαλονίκη
20:29 Πώς να Εισέλθετε στην Πολωνική Αγορά: Πλήρης Οδηγός για Ξένες Εταιρείες (2026)
20:26 Πέθανε ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ