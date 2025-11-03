Δίκη Καμπανού: Τι λέει ο πατέρας του Άλκη για τα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ξεκινά σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2025, η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του θύμα τυφλής οπαδικής βίας στις 1 Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή Χαριλάου.

Ο πατέρας του θύματος, Αριστείδης Καμπανός, προσερχόμενος στο Δικαστικό Μέγαρο, ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «ειδεχθές έγκλημα» και καταδίκασε την ένταση που προηγήθηκε έξω από το κτίριο, χαρακτηρίζοντας τους υπεύθυνους «ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».

Λίγη ώρα νωρίτερα, έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο η αστυνομική κλούβα με πέντε από τους δώδεκα κατηγορούμενους, οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι καταδικάστηκαν πρωτοδίκως. Οι επτά από αυτούς είχαν επιδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, συν πολυετείς ποινές, ενώ οι υπόλοιποι πέντε σε πρόσκαιτες ποινές ως απλοί συνεργοί. Όλοι τους επέστρεψαν στις φυλακές μετά την πρωτόδικη απόφαση.

Η δίκη

Η εκδίκαση, εφόσον κηρυχθεί η έναρξη (αναμένεται υποβολή αιτημάτων αναβολής), θα διεξαχθεί ουσιαστικά από την αρχή, χωρίς δέσμευση από την πρωτοβάθμια ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης. Αυτό οφείλεται στην έφεση που άσκησε τον Ιούλιο 2023 ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Νίκος Καλλίδης, ζητώντας επιβολή βαρύτερων ποινών.

Ο εισαγγελέας έκρινε εσφαλμένη την πρωτόδικη απόφαση, που μετέτρεψε την αρχική κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, και ζήτησε καταδίκη για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Επιπλέον, για τρεις κατηγορούμενους πρότεινε: έναν ως ηθικό αυτουργό και δύο ως συναυτουργούς σε ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αφορά δύο κατηγορούμενους, για τους οποίους ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της ποινής.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, πέραν της δολοφονίας, και τις επιθέσεις κατά δύο φίλων του θύματος, στο ίδιο αιματηρό επεισόδιο που συγκλόνισε τη χώρα.

