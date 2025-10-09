Δίκη Σήφη Βαλυράκη: «Ο πατέρας μου ήταν χτυπημένος, σκεπασμένος με μπουφάν» κατέθεσε ο γιος του

Τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε όταν είδε τη σορό του πατέρα του στο Νησί των Ονείρων στην Εύβοια, περιέγραψε σήμερα στην κατάθεσή του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο πρωτότοκος γιος του Σήφη Βαλυράκη, Γιάννης.

«Είδα τον αντίχειρά του κομμένο, να κρέμεται. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα. Ζήτησα να δω τον πατέρα μου, ήταν σκεπασμένος με ένα μπουφάν. Ήταν χτυπημένος με πολλά τραύματα. Βρισκόμουν σε σοκ. Είναι μια εικόνα που δεν ξεχνιέται από τότε, είναι μπροστά μου κάθε μέρα», είπε ο γιος του Σήφη Βαλυράκη στην κατάθεσή του για να προσθέσει: «Το 95% των τραυμάτων του ήταν στο κεφάλι. Δέχθηκε επίθεση με κάτι που προσπάθησε να το πιάσει. Ο αντίχειράς του ήταν κομμένος. Με το που τον είδα κατάλαβα ότι είχε δεχθεί επίθεση».

Αποδίδοντας και εκείνος (όπως νωρίτερα και η μητέρα του Μίνα Παπαθεοδώρου) το θάνατο του πατέρα του σε εγκληματική ενέργεια και όχι σε ατύχημα, ο γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στους δυο κατηγορούμενους ψαράδες της υπόθεσης για να επισημάνει: «Γνωρίζω ότι οι επαγγελματίες ψαράδες ερεθίζονται με την παρουσία ψαροντουφεκάδων στη θάλασσα. Θεωρούν ότι η θάλασσα τους ανήκει. Για τους κατηγορούμενους γνωρίζω ότι είναι ερειστικοί και από δημοσιεύματα ξέρω ότι ανήκουν στο χώρο της Χρυσής Αυγής (…). Δεν υπάρχει καμία περίπτωση τα τραύματα του πατέρα μου να προκλήθηκαν από το σκάφος του ή από την προπέλα του σκάφους του». O ίδιος σημείωσε ακόμη ότι ο πατέρας του, ήταν 77 ετών αλλά «ήταν ενεργός και σε πολύ καλή φυσική κατάσταση».

Ειδικότερα, αρχίζοντας την κατάθεσή του στη δίκη ο γιος του Σήφη Βαλυράκη, περιέγραψε: «Δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα ότι βρέθηκε η σορός του πατέρα μου. Εκείνη τη στιγμή βρισκόμασταν σε ψυχολογική ένταση, μόλις καταλάβαμε ότι είχε συμβεί το μοιραίο. Πήγαμε με τη μητέρα μου στο Νησί των Ονείρων. Φτάνοντας είδαμε πολύ κόσμο. Αναρωτήθηκα πως γίνεται να έχει τόσο κόσμο, νόμιζα ότι είχαμε ενημερωθεί πρώτοι εμείς. Ένας κύριος από γραφείο τελετών με πλησίασε και μου είπε «ήρθα να πάρω τη σορό» (…). Είδα τον πατέρα μου κάτω με τη στολή του. Αναρωτήθηκα αν τηρείται κάποιο πρωτόκολλο».

Πρόεδρος: Τι ακριβώς είδατε;

Μάρτυρας: Είδα τον αντίχειρά του κομμένο. Αυτή ήταν η πρώτη μου εικόνα. (…) Με όλο αυτό που είδα είμαι πεπεισμένος ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, δεν πρόκειται για ατύχημα.

Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζετε;

Μάρτυρας: Όχι, δεν τους γνωρίζω. Όλους τους μάρτυρες και τους κατηγορούμενους τους είδα πρώτη φορά στο δικαστήριο.

Λίγο αργότερα, η εκ’ των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στο γεγονός της προεδρίας του Σήφη Βαλυράκη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τη Siemens και ρώτησε τον γιο του θύματος για το εάν ο πατέρας του θέλησε το 2015 «να ανοίξει ξανά την έρευνα» για την υπόθεση.

«Θυμάμαι ότι ο πατέρας μου έψαχνε για την υπόθεση, υπήρξε μια συλλογή στοιχείων. Ακούγονταν διαφορά για τη Siemens αλλά μέχρι εκεί», απάντησε ο μάρτυρας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να σας ρωτήσω εγώ ξεκάθαρα τότε. Το 2015 επεδίωξε ο πατέρας σας την επανεξέταση της υπόθεσης της Siemens στέλνοντας επιστολή τότε σε έμενα ως Πρόεδρο της Βουλής;

Μάρτυρας: Ναι υπήρξε ενδιαφέρον, δεν το άφησε το θέμα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο ενταφιασμός της υπόθεσης της Siemens έγινε μετά ή πριν τον θάνατο του πατέρας σας….

Μάρτυρας: Έγινε μετά.

Νωρίτερα, η χήρα του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου, εξεταζόμενη από τον συνήγορο προς υποστήριξη της κατηγορίας Νίκο Κωνσταντοπούλου επανέλαβε τα περί απροθυμίας των αρχών να ερευνήσουν την υπόθεση «δολοφονία» του συζύγου της και τόνισε πως υπήρξαν πολλές αστοχίες εκ μέρους των αρχών κατά τη διερεύνησή της. «Υπήρξε κοροϊδία προς εμάς ζητούσαμε πληροφορίες και δεν μας τις έδιναν», σημείωσε ενδεικτικά η μάρτυρας.

Ακόμη η κυρία Παπαθεοδώρου επισήμανε πως ο σύζυγος της δεν είχε την καλύτερη σχέση «με τους κυβερνώντες» εξαιτίας των «ελληνοτουρκικών, της Novartis και της Siemens».

«Οι κατηγορούμενοι είναι τα φόβητρο του Ευβοϊκού, είναι επικίνδυνοι», επανέλαβε ακόμη η χήρα του Σήφη Βαλυράκη.

Επίσης, η ίδια υπερασπίστηκε την αξιοπιστία μάρτυρα ο οποίος με την κατάθεση του έφερε ενώπιον των αρχών τους δύο ψαράδες που τώρα δικάζονται για τον θάνατο του πρώην υπουργού.

Μάλιστα, η κυρία Παπαθεωδόρου αναφέρθηκε σε τρόμο και εκφοβισμό που δέχθηκε ο εν λόγω μάρτυρας με την υπεράσπιση, πάντως, να αφήνει αιχμές για «ποινικό του παρελθόν».

Υπεράσπιση: Μας είπατε πως οι κατηγορούμενοι έχουν ποινικό παρελθόν. Τότε πως εξηγείτε το γεγονός ότι κάτοικοι της Ερέτριας συγκεντρώθηκαν στα δικαστήρια για να τους συμπαρασταθούν;

Μ. Βαλυράκη: Δεν απαντώ. Τι να απαντήσω. Τους φοβούνται.

Υπεράσπιση: Τους φοβόταν και μέσα από τη φυλακή;

Υποστήριξη κατηγορίας: Ποια φυλακή 20 μέρες μπήκαν.

Τέλος, η χήρα του Σήφη Βαλυράκη ανέφερε πως για τη «δολοφονία» του συζύγου της υπήρξε προσχεδιασμός αλλά -όπως είπε- δεν μπορεί να γνωρίζει «ποιος μπορεί να τους έστειλε ή αν ήρθαν μόνοι τους».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σήφης Βαλυράκης, δολοφονήθηκε, σύμφωνα με τη δικογραφία της υπόθεσης, τον Ιανουάριο του 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κάθονται σήμερα δυο άτομα, ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι δικάζονται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Και οι δυο, ωστόσο, αρνούνται την κατηγορία.

Σήμερα στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου βρέθηκαν μεταξύ άλλων η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γεωργία, η οποία είναι μάρτυρας στην υπόθεση, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο Νίκος Σηφουνάκης, ο Γιώργος Λιάνης, κ.ά.

