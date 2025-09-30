Δίκη Βαλυράκη: «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία» είπε η χήρα του πρώην υπουργού

«Τον προκάλεσαν και τον δολοφόνησαν. Ο Σήφης δεν το περίμενε, αυτό ήταν σφαγιασμός, ο θάνατος του Σήφη δεν μπορεί να είναι ατύχημα …», είπε σήμερα στην κατάθεσή της στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η Μίνα Παπαθεωδόρου, χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος δολοφονήθηκε, σύμφωνα με τη δικογραφία της υπόθεσης, τον Ιανουάριο του 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Η δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και στο εδώλιο κάθονται δυο άτομα, ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι δικάζονται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Και οι δυο, ωστόσο, αρνούνται το συγκεκριμένο αδίκημα, ήτοι τη δολοφονία του πρώην υπουργού.

Αρχίζοντας την κατάθεση της η κυρία Παπαθεωδόρου απέκλεισε το ενδεχόμενο η απώλεια του συζύγου της να είναι αυτοκτονία.Είπε χαρακτηριστικά: «Ένας Σήφης Βαλυράκη που έχει αποδράσει από φυλακές, που έχει διοικήσει τη χώρα ως υπουργός δεν μπορεί να κάνει αυτοκτονία. Να σταματήσει η καραμέλα της βάρκας και της προπέλας. Είναι ντροπή να ακούω από την υπεράσπιση να λέει ότι υποφέρουν οι δολοφόνοι. Θέλω δίκαιη δίκη».

Εν συνεχεία, η μάρτυρας αναφέρθηκε στην ημέρα του επίδικου συμβάντος για να περιγράψει: “Ήμασταν στην Ερέτρια από 22 Ιανουαρίου. Στις 4:30 μ.μ ρίξαμε τη βάρκα μας στη θάλασσα για να πάει ο Σήφης να κάνει τη βουτιά του. Ήταν ένας αθλητής του βυθού, έκανε υποβρύχιο ψάρεμα χωρίς μπουκάλες. Όταν τη ρίξαμε ήταν λαδιά η θάλασσα, ήταν καταπληκτικός ο καιρός. Μετά πήγαμε στο σπίτι μας. Σκοπός ήταν 23 του μήνα να κάνει τη βουτιά του, όμως δεν βγήκαμε από το σπίτι εκείνη την ημέρα λόγω του καιρού. Μείναμε σπίτι και την Κυριακή διαβάζοντας τις εφημερίδες διαβάσαμε το άρθρο του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά. Στον πατριωτισμό συνέπιπτε με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά”.

«Ο Βαλυράκη είχε αμυντικά τραύματα»

Η κυρία Παπαθεωδόρου περιέγραψε στη συνέχεια της κατάθεσής της τις στιγμές της αγωνίας που βίωσε μέχρι να μάθει από φιλικό της πρόσωπο ότι ο σύζυγός της βρέθηκε νεκρός.

“Τον περίμενα στις 2 με 2:30 μ.μ. Είχε φύγει στις12. Ποτέ στη θάλασσα δυστυχώς δεν είχε το κινητό του

Ανέβηκα στην ταράτσα γύρω τις 2:30 με κιάλια για να δω μήπως έχει αραγμένη κάπου τη βάρκα ή μήπως έρχονταν. Στις 3:20 μ.μ. Ανέβηκα πάλι.με τα κιάλια, τίποτα….. Πήραμε το αυτοκίνητο να πάω στο Λιμενικό να βρούμε βάρκα να ψάξουμε τα νησάκια. Στη γωνία του σπιτιού μας, βλέπω άνδρες του Λιμενικού. Τους λέω “μπορείτε να μου βρείτε μια βάρκα να πάω να τον βρω;”. Και μου λέει ο ένας από αυτούς: “Κυρία μου δεν ξέρετε ότι με τον κορωνοίο δεν πάμε με τις βάρκες; Είχα πάθει μεγάλη ταραχή, είχε νυχτώσει. Με ρώτησαν γιατί έφυγε. Τους είπα για να κάνει τη βουτιά του, το σπορ του. Τα σπορ δεν απαγορευόταν στον καιρό του covid…Στείλαμε έναν άνθρωπο να ψάξει. Σε πέντε λεπτά μας πήρε και μας είπε ότι βρήκε τη βάρκα. Του ζήτησα να προσεγγίσει τη βάρκα …Πήρα τα παιδιά μου και τον αδελφό μου, τα στηρίγματα μου. Τους λέω χάσαμε το μπαμπά. Έφτασαν αμέσως. Έξω από το σπίτι μας είχαν εν τω μεταξύ μαζευτεί 50 περίπου άτομα.. Χτύπησε το τηλέφωνο και μου είπαν πως είναι από το υπουργείο Ναυτιλίας, μου είπαν ότι στέλνουν ελικόπτερο και να μην ανησυχώ και πως θα τον βρούν.

Στο μεταξύ με πήρε ο άνθρωπος που είχαμε στείλει να ψάξει. Μου είπε πως βρήκε τη βάρκα του με όλο τον εξοπλισμό χωρίς τη στολή. Εκεί τρελάθηκα και είπε κάτι έγινε πριν πέσει… Το πολύ μεγάλο μαρτύριο άρχισε όμως μόλις σκοτείνιασε και άρχισαν τα ελικόπτερο να τον ψάχνουν…Ο αδελφός μου τους έδινε οδηγίες, τους έλεγε να ψάξουν προς το νησί των Ονείρων. Δεν έγινε τίποτα απ’ όλα αυτά, ψάχνανε αλλού σαν να είχαν εντολή να ψάξουν άλλου…

Δέχθηκα τηλεφώνημα από τον κουμπάρο μας στη Βόρεια Ελλάδα και μου είπε ότι τον βρήκαν και πως είναι σφαγιασμένος. Τον βρήκανε στον νησί των Ονείρων. Ξέρετε τι ώρα πήγε το Λιμενικό να το παραλάβει; 8 και 10 το βράδυ. Τον σφάξανε κύριε πρόεδρε…

Την εικόνα την είδε ο αδελφός μου και ο γιος μου, εμένα δε με άφησαν να προσεγγίσω. Ήμουν σε σοκ”.

«Είχαν μένος»

Η χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ στράφηκε στη συνέχεια κατά των δύο κατηγορούμενων για να καταθέσει τα εξής:

«Ο άνθρωπος πάλεψε με δυο τρομοκρατικά άτομα, που είχαν μένος εναντίον του και αυτό το μένος δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έκανα τις έρευνες μόνη μου, πουθενά η πολιτεία. Έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια. Μπορείτε να φανταστείτε έναν ζωγράφο – ντετέκτιβ; Ντρέπομαι που λέει η υπεράσπιση ότι οι κατηγορούμενοι υποφέρουν. Τι να πω εγώ και η οικογένεια μου;».

Πρόεδρος: Τους είχατε γνωρίσει τους κατηγορούμενους;

Μ. Παπαθεοδώρου: Πότε. Εμείς ήμασταν δυο άνθρωποι ήσυχοι, φιλήσυχοι. Ζούσαμε εκεί και όλοι είχαν τέλειες σχέσεις με εμάς. Αυτό το μένος που έβγαλαν αυτοί οι άνθρωποι στο Σήφη είναι ανεξήγητο….

Πρόεδρος: Είχε ποτέ ατύχημα ο σύζυγός σας στη θάλασσα;

Μίνα Παπαθεοδώρου: Πότε ο Σήφης Βαλυράκης δεν ήταν σαν 70 ετών αλλά σαν 50. Ήταν πειθαρχημένος και απόλυτα υγιής.

Συνεχίζοντας η μάρτυρας κατέθεσε: ” Ο Σήφης ήταν ένας σφαγιασμένος. Ένας λεβέντης νεκρός με τη στολή του και να τρέχει τοάιμα από την καρωτίδα…”.

Πρόεδρος: Πότε πληροφορηθήκατε για τους κατηγορούμενους;

Μάρτυρας: Μετά, τους έβλεπα συνεχώς στην τηλεόραση να λένε ότι “εμείς ήμασταν σπίτια μας”, χωρίς μέχρι τότε να τους έχει προσάψει κανείς τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι (οι κατηγορούμενοι) είναι το φόβητρο της περιοχής. Το φόβητρο του Ευβοϊκου, είναι βίαιοι δεν θέλουν κανέναν μπροστά τους, ούτε ψαροντουφεκά, ούτε κανέναν. Είχαν συνέχεια διαπληκτισμούς, διάβασα ότι είναι χρυσαυγίτες …Το κάνουνε συνέχεια, χτυπάνε ανθρώπους είναι άνθρωποι περίεργοι. Υπήρξε μένος. Ο Βαλυράκης ήταν Δημοκράτης και αυτοί χρυσαυγίτες.

«Συγκάλυψη»

Η χήρα του Σήφη Βαλυράκη έκανε ακόμη λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης των συνθηκών θανάτου του συζύγου της και μίλησε για άρνηση των αρχών να ερευνήσουν την υπόθεση. «Τίποτα δεν έγινε με τον ενδεδειγμένο τρόπο» είπε σημειώνοντας ενδεικτικά πως στον “τόπο της σφαγής πρώτα ήρθε νεκροθάφτης και μετά ιατροδικαστής».

«Δεν μας άφηναν να πάρουμε στοιχεία συναντήσαμε πλήρη άρνηση», ανέφερε ακόμη κυρία Παπαθεωδόρου για να επαναλάβει για τους κατηγορούμενους: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι το φόβητρο του Ευβοϊκου».

Νωρίτερα με την έναρξη της δίκης, οι κατηγορούμενοι δια των δικηγόρων τους εξέφρασαν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη και υποστήριξαν πως ουδέποτε βρέθηκαν στο σημείο όπου έλαβε χώρα κατά την κατηγορία η ανθρωποκτονία. «Όλο το οικοδόμημα έχει στηριχθεί στην κατάθεσή ενός μόνο μάρτυρα… Είναι δυσβάσταχτο φορτίο να κατηγορούνται αυτοί οι δύο άνθρωποι για έναν θάνατο που οφείλεται σε τραγικό δυστύχημα”, σημείωσε μεταξύ άλλων η υπεράσπιση των κατηγορουμένων για να συμπληρώσει: «Ζητούμε την ανεύρεση της αλήθειας για να αποσυνδεθεί το όνομα των κατηγορουμένων από τη συγκεκριμένη υπόθεση».

Από την πλευρά τους οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας μίλησαν για δολοφονία με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπουλου να αναφέρει μεταξύ άλλων: “Γύρω από τους κατηγορούμενους υπάρχει ένα σύστημα που δεν έχει οδηγήθηκε στο εδώλιο. Κάθε φορά που υπάρχουν εκτελεστές υπάρχουν και εντολείς”.

«Έλεγαν τότε ότι η οικογένεια επιμένει στην ανθρωποκτονία για να πάρει την αποζημίωση», είπε ο επίσης εκ των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας Κων. Παπαδάκης για να προσθέσει: «Τα τραύματα του θανόντος δεν αποτυπώνουν χτυπήματα από βράχια η ένα φουσκωτό σκάφος».

Από την πλευρά του ο επίσης συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Νίκος Κωνσταντόπουλος είπε: «Είναι προκλητικός ο ισχυρισμός ότι η οικογένεια επιμένει στην ανθρωποκτονία για να εισπράξει αποζημίωση από ασφαλιστήριο συμβολαίο. Πέριξ των κατηγορουμένων ενορχηστρωθήκαν μηχανισμοί συγκάλυψης. Ο Βαλυράκης δολοφονήθηκε εν δράσει δεν ήταν με τις παντόφλες στο σπίτι του. Είναι ένα κομμάτι της νεότερης ιστορίας και δεν έπρεπε να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον βάναυσο τρόπο. Κατακρεουργήθηκε ένας άνθρωπος και δεν μπορεί να εμφανίζεται ενώπιον σας ότι φταίει αυτός διότι είχε κάνει μετασκευή και επεμβάσεις στο σκάφος του. Περισσότερος σεβασμός στο θύμα ας μη λέγονται με ευκολία πράγματα που προκαλούν».

Να σημειωθεί ότι στο δικαστήριο σήμερα στο πλευρό της οικογένειας Βαλυράκη, βρίσκονται μεταξύ άλλων η Γεωργία Κρητικού – Σαμάρα, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι μάρτυρας στη δίκη, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης και ο Νίκος Σηφουνάκης.

