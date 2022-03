Δηλητηρίαση Αμπράμοβιτς: «Έχασε την όρασή του για πολλές ώρες» – Συμπτώματα από χημικά όπλα βλέπουν οι επιστήμονες

Νέες αποκαλύψεις για την φερόμενη δηλητηρίαση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μετά την αποκάλυψη της Wall Street Journal.

Δημοσιογράφος του Guardian, με ανάρτησή του στο Twiter είπε πως πηγή με άμεση γνώση μόλις επιβεβαίωσε τις αναφορές της WSJ ότι ο ρώσος ολιγάρχης εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης.

Ωστόσο, έδωσε και νέες πληροφορίες για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας πως ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς «έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία».

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμπράμοβιτς και μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας υπέφεραν από συμπτώματα έπειτα από συνάντηση στο Κίεβο, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανέφεραν πηγές με άμεση γνώση του γεγονότος.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο Αμπράμοβιτς και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές κατηγορούν τους σκληροπυρηνικούς της Μόσχας, λέγοντας ότι επιθυμούν να σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Δηλητηρίαση με χημικά όπλα βλέπουν οι επιστήμονες

Παράλληλα, όπως αποκαλύπτει η ομάδα ερευνητικής δημοσιογραφίας «Bellingcat», πληροφορίες τις οποίες αναδημοσιεύει και ο Guardian, η δηλητηρίαση συνέβη το βράδυ 3ης προς 4η Μαρτίου.

Τα τρίμα μέλη της διαπραγματευτικής επιτροπής της Ουκρανίας εμφάνισαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε δηλητηρίαση με χημικά όπλα.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

— Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022