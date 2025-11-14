Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Με νύχια και με δόντια έχω καταφέρει όσα κατάφερα» ΒΙΝΤΕΟ

Τόνισε ότι τα κατορθώματά της ήρθαν έπειτα από σκληρή προσπάθεια και δεν μετανιώνει για τις επιλογές της, όμως κάποιες φορές σκέφτεται ότι αν είχε επικεντρωθεί περισσότερο στον εαυτό της, τους στόχους της και τις επιθυμίες της, ίσως να είχε πετύχει περισσότερα.

14 Νοέ. 2025 15:51
Pelop News

Τη μέχρι τώρα διαδρομή της περιέγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, δηλώνοντας πως δεν μετανιώνει για καμία επιλογή που έχει κάνει μέχρι σήμερα, ενώ πρόσθεσε πως «με νύχια και με δόντια έχει καταφέρει όσα έχει πετύχει».

Όπως ανέφερε το μοντέλο στο κανάλι της στο YouTube, έχει φτάσει σε ένα σημείο στη ζωή της, που αποφάσισε να ικανοποιεί πρώτα και κυρίως τις δικές της επιθυμίες, χωρίς να επηρεάζεται από τρίτα πρόσωπα. Τόνισε ότι τα κατορθώματά της ήρθαν έπειτα από σκληρή προσπάθεια και δεν μετανιώνει για τις επιλογές της, όμως κάποιες φορές σκέφτεται ότι αν είχε επικεντρωθεί περισσότερο στον εαυτό της, τους στόχους της και τις επιθυμίες της, ίσως να είχε πετύχει περισσότερα.

«Έχω φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που είπα: “τέλος, θα κάτσω να ικανοποιήσω τα δικά μου θέλω και κανενός άλλου”. Με νύχια και με δόντια έχω καταφέρει όσα κατάφερα. Δεν μετανιώνω για πράγματα που ήταν επιλογή μου και έχω κάνει, αλλά σκέφτομαι ότι αν ήμουν πιο συγκεντρωμένη σε εμένα και στους στόχους μου και στα δικά μου θέλω, πάει το μυαλό μου πολλές φορές και σκέφτομαι: “Ίσως, τι άλλο θα μπορούσες να είχες κάνει;”. Νιώθω ότι λίγο μου κόβει. Γενικά είμαι μπετό, αλλά νιώθω ότι κάπως μου κόβει» δήλωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Δείτε το βίντεο

Το μοντέλο σχολίασε επίσης, ότι πολλές φορές στη ζωή της άνθρωποι προσπαθούν να την απομακρύνουν από τα όνειρά της: «Έχει τύχει πολλές φορές στη ζωή μου, τις περισσότερες φορές, όλοι να θέλουν να με τραβήξουν από το όνειρό μου, από αυτό που θέλω να κάνω. Και πάντα σαν ηλίθια, επειδή είμαι πολύ δοτικός άνθρωπος, αφήνω το δικό μου θέλω και κοιτάζω το θέλω του άλλου. Κοιτάζω να ικανοποιήσω το δικό του θέλω».

