Δήμητρα Παπαδήμα: «Η Πηνελόπη Δέλτα είναι μια φωτιά που δεν σβήνει – Με καίει και με γεννά ξανά»

Η Πηνελόπη Δέλτα επιστρέφει στη σκηνή μέσα από τη φωνή της Δήμητρας Παπαδήμα∙ μια επιστροφή που δεν είναι απλώς θεατρική, αλλά υπαρξιακή.

Στο «Πορτρέτο», η ηθοποιός ερμηνεύει μια γυναίκα που διχάστηκε ανάμεσα στο καθήκον και τον πόθο, στην ευθύνη και τη σκοτεινή της αλήθεια, ενώ η ίδια η Παπαδήμα ξαναδιαβάζει τη ζωή και την ψυχή της Δέλτα με μια οικειότητα που μοιάζει σχεδόν μυστική.

Με σημειώσεις της συγγραφέως, διαλόγους που η ίδια άφησε πίσω της και μια σκηνοθεσία-σύμπραξη μάνας και κόρης, η παράσταση φωτίζει όσα έμειναν στη σκιά – και όσα παραμένουν σήμερα αναπάντητα.

– Η Πηνελόπη Δέλτα εμφανίζεται στο έργο σας γυμνή από φίλτρα, γεμάτη πάθη, ενοχές και αλήθειες που δεν ειπώθηκαν ποτέ. Ποιο σημείο της δικής της εσωτερικής διαδρομής ήταν αυτό που σας συγκλόνισε περισσότερο ερμηνεύοντας την;

H πάλη της να μάθει πια ακριβώς είναι. Αλλά κυρίως ο αδιάκοπος αγώνας της να κατανοήσει το λόγο ύπαρξης του Ανθρώπου γενικότερα, σε αυτό το “παιχνίδι που δεν κρατά τόσο πολύ”, όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια και λέγεται Ζωή.

Τα αναπάντητα ερωτήματα της που παραμένουν αναπάντητα και σήμερα και αφορούν την λάθος διαδρομή του Ανθρώπου στη γη. Ειδικά όσων γεννιούνται ‘η αποκτούν εξουσία (Ποιοι γίνονται χειρότεροι άραγε ).

– Στη σκηνή συνομιλείτε με «αόρατους» ανθρώπους της ζωής της Δέλτα. Ποιος από αυτούς τους φανταστικούς διαλόγους σας αιχμαλώτισε περισσότερο και γιατί;

Οι διάλογοι της παράστασης είναι πέρα για πέρα αληθινοί . Γραμμένοι από την ίδια την Πηνελόπη Δέλτα. Δεν αυτοσχεδίασα. Τόσο ο διάλογος με την μητέρα, τον πατέρα, τα αδέρφια, τον έρωτα, Ίωνα Δραγούμη, τον σύζυγο Στέφανο Δέλτα, τα παιδιά της, την πεθερά της, είναι δικές της σημειώσεις και πολύ έντονα και βαθειά αποτυπωμένες.

Ξεχωρίζει ο διάλογος με τον Θάνατο. Ο θάνατος για την Πηνελόπη Δέλτα είναι μητρική φωλιά, αγκαλιά, που δεν γεύτηκε ποτέ. Αυτήν την αγκαλιά αποζητά από την αρχή ως το τέλος.

– Έχετε γράψει ξανά για τη σχέση της με τον Ίωνα Δραγούμη και τώρα επιστρέφετε στη Δέλτα μετά από χρόνια. Τι σας κρατά δεμένη με αυτή τη γυναίκα και γιατί νιώσατε την ανάγκη να ξανανοίξετε την ιστορία της;

Είναι αστείρευτη πηγή γνώσης για μένα η ζωή και η αντίληψη της ζωής από την Πηνελόπη Δέλτα. Με γεμίζει και με αδειάζει. Στο μεταξ, ολοένα και ανακαλύπτω ανέγγιχτα θέματά της που τα κρατούν κρυμμένα γιατί είναι τόσο επίκαιρα που θίγουν και τις σημερινές συνθήκες διαβίωσης.

Αλήθεια αν σας ρωτήσουν σήμερα που πήγαν τα Ανθρώπινα ιδανικά, έχετε απάντηση; Η Δέλτα έχει. Ολόκληρο κείμενο που περιμένω να εκδοθεί. Επίσης θα μάθετε την κρίση της για όσους κυβερνούν, για όσους θέλουν το καλό του λαού και το διεκδικούν κακαρίζοντας σαν κούτα, κουτοπόνηρα, κοκόρια.

– Το έργο γεννήθηκε μέσα από μια συνεργασία “μάνας–κόρης”, με τη Θαλασσινή Βοσταντζόγλου στη σκηνοθεσία. Πώς λειτούργησε αυτή η οικογενειακή σχέση στη δημιουργική διαδικασία; Έφερε εντάσεις, λύτρωση ή και τα δύο;

Ναι έφερε πολλές εντάσεις η συνεργασία μας αλλά αποδείχτηκε μεγάλο σχολείο. Σπουδαίο Πανεπιστήμιο. Τώρα πια κοιταζόμαστε με μεγάλη κατανόηση εκτός από μοναδική αγάπη. Σπουδαίο κεφάλαιο η κατανόηση. Γονιού, παιδιού.

– Η Πηνελόπη Δέλτα πάλεψε με το «λίγο» της ζωής της αναζητώντας το «ολόκληρο». Εσείς, ως καλλιτέχνιδα με 35 χρόνια πορείας και είκοσι βιβλία, πού συναντάτε τον δικό σας αγώνα για το “ολόκληρο”;

Ωραία ερώτηση. Γεννήθηκα ανάποδα με τα πόδια σαν κουπιά στο σεληνόφως την τελευταία στιγμή. Αυτό τα λέει όλα. Παρόλο που ολομόναχη βρήκα το πάτημά μου και πάτησα γερά στο έδαφος, αν και βουλιάζει, πιστεύω πως η μοίρα με προορίζει να αναζητώ συνεχώς το ολόκληρο. Όσο αντέξω και με αντέξει γιατί το νερό μέσα μου βράζει, κοχλάζει…

ΙΝΦΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Επί σκηνής: Δήμητρα Παπαδήμα

Κείμενο: Δήμητρα Παπαδήμα

Σκηνοθεσία: Θαλασσινή Βοσταντζόγλου

Επιμέλεια κίνησης: Αυγουστίνος Κούμουλος

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Κουτάς

Φωτογραφίες: Εβίτα Σκουρλέτη

Γενική επιμέλεια: Γιάννης Μποσταντζόγλου.

Η παράσταση θα παιχθεί στο Επίκεντρο+ την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 & ώρα: 21:15.

Διάρκεια: 85 λεπτά χωρίς διάλειμμα

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Γενική είσοδος: 15€ και 13€ μειωμένο για ειδικές ομάδες (φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, άνω των 65 ετών, ΑμεΑ).

Προπώληση στο more.com

https://www.more.com/theater/to-portreto-tis-pinelopis-delta

Περισσότερες πληροφορίες – κρατήσεις στο 2610 46 10 50.

