Δήμος Πατρέων: Γκολ και αυτο-γκολ

Το πρόγραμμα «Μ. Γιαννάκου» του υπουργείου Παιδείας ανακαίνισε σχολικές αίθουσες. Μεταξύ αυτών και στον Δήμο Πατρών. Το πρόγραμμα ενισχύθηκε χορηγικά από τράπεζες. Στα σχολεία αναρτήθηκαν πινακίδες με πληροφορίες για την ανακαίνιση, μεταξύ των οποίων και τα λογότυπα των τραπεζών. Ο Δήμος Πάτρας με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (29/10/2025) αποφάσισε να αφαιρέσει τις πινακίδες με τα ονόματα των τραπεζών και το έκανε πράξη χθες, προκαλώντας αντιδράσεις από παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου αλλά και γενικότερα.

Οι τράπεζες, όπως όλες οι επιχειρήσεις, έχουν κοινωνική ευθύνη και, στο πλαίσιο αυτής, καλώς συμβάλλουν όπου επιλέγουν και μπορούν. Ομως, την ίδια στιγμή, η δημοτική αρχή δαιμονοποιεί την αξιοποίηση ιδιωτικών πόρων.

Από την άλλη, τόσο η κεντρική κυβέρνηση όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει με μεγάλη προσοχή να επιλέγουν τα πεδία όπου δέχονται χορηγίες. Για λόγους συμβολικούς και ουσιαστικούς.

Την εποχή της μη ικανοποιητικής λειτουργίας του κράτους (βλέπε ενδεικτικά υπόθεση ΕΛΤΑ), ομοίως πολλών θεσμών (βλέπε ενδεικτικά την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης), της μεγάλης κριτικής για την κατανομή των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων (βλέπε ενδεικτικά υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ), οι πολίτες είναι καχύποπτοι δικαιολογημένα και ζητούν κράτος δικαίου, λειτουργικό και αποτελεσματικό. Και αυτό δεν θα το διασφαλίσει η υποστήριξη οικονομικών θεσμών όπως οι τράπεζες που -στην εποχή μας- δεν απολαμβάνουν καμιάς εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, όπως όλες οι έρευνες καταγράφουν.

Μεταξύ άλλων, η Παιδεία, η Υγεία, η Αμυνα, το Περιβάλλον ανήκουν στον σκληρό πυρήνα των ευθυνών ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους και αυτό κατοχυρώνεται και από το Σύνταγμά μας. Οι πολίτες υπερφορολογούνται ώστε να έχουν κράτος που διασφαλίζει τα παραπάνω. Οι χορηγίες σε αυτά τα πεδία παραπέμπουν σε αδύναμα κράτη. Οι Ελληνες -ακόμα και οι ψηφοφόροι της ΝΔ σε μεγάλο βαθμό- απαιτούν ένα λειτουργικό, συνεκτικό και ικανό κράτος. Οι χορηγίες καλώς να έρθουν, αλλά «για το παραπάνω» και όχι για να μη στάζουν οι αίθουσες ή να γίνουν πιο γρήγορα οι αναδασώσεις στις συνοικίες της Πάτρας.

Η δημοτική αρχή κάνει πολλά λάθος και με τη γενικότερη μονολιθικότητά της έχει στην πράξη απομακρύνει πολλές συνεργασίες και πολλές ικανές τοπικές δυνάμεις. Η πόλη έτσι έχει χάσει πολλές ευκαιρίες. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε αυτή των αναδασώσεων, «προασπίζεται» το αυτόνομο λειτουργικό κοινωνικό κράτος. Κατακτήσεις που έχουν κερδηθεί μόνο σε φιλελεύθερα καπιταλιστικά -αλλά σοβαρά- κράτη.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης παράγουν σπουδαίο έργο στο δημοτικό συμβούλιο. Θα πρέπει παράλληλα να κάνουν επιλογές που δεν τους αποστερούν την επαφή με τμήματα του εκλογικού σώματος που θα μπορούσαν να έχουν. Θα πρέπει να εξετάσουν την υπεράσπιση αξιών που ανήκουν στη δική τους ιδεολογία και όχι σε αυτή της δημοτικής αρχής.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



