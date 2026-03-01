Δήμος Πατρέων: Συλλαλητήριο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Την διοργάνωση συλλαλητηρίου την Δευτέρα 2 Μαρτίου με αφορμή την σύρραξη πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η δημοτική αρχή η οποία έκανε επίθεση κατά της Αμερικής για την επίθεση στο Ιραν.

Η ανακοίνωση: «

Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή!

Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή

Η Δημοτική Αρχή συμμετέχει στο συλλαλητήριο που καλεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας αύριο 2 Μάρτη, στις 19:00 έξω από το Εργατικό Κέντρο.

Την ώρα που το φυτίλι του πολέμου έχει ανάψει στη Μέση Ανατολή, μετά την νέα εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράνμε, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς ολόκληρης της περιοχής και το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου να είναι πιο κοντά από ποτέ, κανείς δεν μπορεί να εφησυχάζει και να μένει θεατής.

Απέναντι στον όλεθρο του πολέμου που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, με τους λαούς να πληρώνουν με το αίμα τους το μοίρασμα των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών δίνουμε απάντηση.

Η κυβέρνηση έχει αναλάβει ρόλο σημαιοφόρου στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις έχουν μετατρέψει το λαό μας σε στόχο αντιποίνων.

Κανένας εφησυχασμός! Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο!

Απαιτούμε:

Άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.

Να κλείσουν όλες οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στην χώρα.

Κανένας Έλληνας στρατιωτικός έξω από την χώρα».

