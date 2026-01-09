Δήμος Πατρέων: Το υπνωτήριο θα λειτουργήσει για τους αστέγους λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών

Από τον Δήμο Πατρέων και τον Κοινωνικό Οργανισμό (ΚΟΔΗΠ), γνωστοποιήθηκε ότι θα λειτουργήσει το Υπνωτήριο (Μπουκαούρη 100 και Γούναρη) για την φιλοξενία αστέγων, από το Σάββατο 10 έως και τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που προβλέπεται να επικρατήσουν.

Αν παραστεί ανάγκη για συνέχιση έκτακτης λειτουργίας του Υπνωτηρίου, θα υπάρξει νέα σχετική ανακοίνωση.

Η υποδοχή των ενδιαφερομένων για τη φιλοξενία τους στην Δομή, θα γίνεται κατά το διάστημα 7 μ.μ. – 9 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες πρέπει να έχουν μαζί τους τουλάχιστον κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα, κάρτα ασύλου κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν κατά τις ώρες 8 π.μ. – 3 μ.μ. και 8μ.μ – 9 μ.μ. και σε έκτακτη ανάγκη μόνο, έως τις 10 μ.μ., στα τηλέφωνα: 2614400640, 2614400642 και 2614400648.

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) λειτουργεί το Υπνωτήριο στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέχιση δράσης Δομές Φιλοξενίας Αστέγων Δήμου Πατρέων: Υπνωτήριο» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027, δράσεις ΕΚΤ.

