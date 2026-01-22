Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, βιβλική καταστροφή, ΦΩΤΟ

Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας έπεφταν τεράστιες ποσότητες νερού για πολλές ώρες, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ρέματα και οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, βιβλική καταστροφή, ΦΩΤΟ
22 Ιαν. 2026 18:11
Pelop News

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης,  καθώς το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές, με την περιοχή της Βάρης να δέχεται το πιο ισχυρό χτύπημα.

Αττική: «Πρόκειται για ποσότητες που πέφτουν σε σχεδόν μισό χρόνο και έπεσαν σε μία ημέρα»

Φωτογραφίες από drone αποτυπώνουν μια περιοχή που έχει βυθιστεί κυριολεκτικά στη λάσπη και διάφορες υλικές ζημιές σε σπίτια, οχήματα και δρόμους.

Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας έπεφταν τεράστιες ποσότητες νερού για πολλές ώρες, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ρέματα και οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, βιβλική καταστροφή, ΦΩΤΟ

Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, με την οδό Αιγαίου να έχει κοπεί σε πολλά σημεία, ενώ σε άλλα ο δρόμος έχει υποχωρήσει εντελώς, δημιουργώντας επικίνδυνα ρήγματα στο οδόστρωμα.

Οι εικόνες των οχημάτων είναι αποκαρδιωτικές, καθώς πολλά από αυτά παρασύρθηκαν και θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης, πέτρες και φερτά υλικά, ενώ άλλα κατέληξαν εγκλωβισμένα σε χαντάκια και δίπλα σε κολώνες ηλεκτροδότησης.

Η καταστροφή επεκτάθηκε και στις περιουσίες των κατοίκων, καθώς τα λασπόνερα εισέβαλαν σε αυλές σπιτιών, ενώ χαρακτηριστικό είναι το πλάνο, όπου μία πισίνα κατοικίας έχει γεμίσει εντελώς με λάσπη.

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, βιβλική καταστροφή, ΦΩΤΟ

Στην περιοχή βρίσκονται ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής και βαρέα οχήματα του Δήμου (μπουλντόζες και γερανοφόρα οχήματα) και επιχειρούν αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα.

Εντύπωση προκαλεί η εικόνα ενός πυροσβεστικού οχήματος που φαίνεται να ρυμουλκείται από ένα γερανοφόρο, καθώς βρέθηκε εκτός δρόμου, κόλλησε στη λάσπη και δε μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:41 Η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κατά Βελόπουλου: Η ρωσοφιλία και «ορθόδοξη» χριστεμπορία δεν μας αγγίζουν
19:36 Κουρέτας: “Υψηλό το επίπεδο διαιτησίας στη διοργάνωση”
19:30 Ο Πρέσβης επί τιμή Αλέξανδρος Μαλλιάς μιλάει στην «Π»: «Ελλάδα απέναντι Αλβανίας: Λόγια μόνο»
19:21 «Έχουμε τα όπλα μας για την πρόκριση, δεν φοβόμαστε κανέναν!», ο Θοδωρής Βλάχος για το μεγάλο παιχνίδι με την Ουγγαρία, ΒΙΝΤΕΟ
19:11 «Πήγε στον στάβλο, έκοψε τις φλέβες της για να μην του δώσει τα λεφτά», μαρτυρία συγγενή για το φονικό στο Αγρίνιο
19:06 Η ΟΔΚΕ πήρε αθλητική αναγνώριση – Ευχαριστήριο σε Βαγγέλη Λιόλιο
19:00 Ο μόνος λόγος που θέλει τη Γροιλανδία
18:51 Στους 45 οι νεκροί στην Ισπανία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, ΒΙΝΤΕΟ
18:47 Πάτρα: Μικρή παράταση στον διαγωνισμό για την Μαρίνα Mega Yacht του ΟΛΠΑ
18:40 «Ήταν ηλικιωμένη, τα πόδια της δεν άντεχαν και ήταν τρομαγμένη», μαρτυρία του άνδρα που έσωσε τη γυναίκα στη Γλυφάδα, ΒΙΝΤΕΟ
18:30 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Χωρίς Καλλιτεχνικό Διευθυντή και όραμα
18:21 Ληστεία με κράνη στον Βόλο, σκηνές βγαλμένες από ταινία
18:11 Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, βιβλική καταστροφή, ΦΩΤΟ
18:00 Αχαΐα – Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων Φλόκα: Ερχονται ο υπουργός και η πιστοποίηση
17:55 Αττική: «Πρόκειται για ποσότητες που πέφτουν σε σχεδόν μισό χρόνο και έπεσαν σε μία ημέρα»
17:47 Βενγκέρ από Νταβός: «Το Μουντιάλ των 48 ομάδων είναι το δικαίωμα στο όνειρο για όλο τον πλανήτη»
17:39 Βρετάνη: Οι πλημμύρες στην Κιμπερλέ προκαλούν εκκενώσεις και εγκλωβισμούς
17:30 Αχαΐα: Κίνηση ενεργών πολιτών που ζητούν συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα
17:22 Νέα Καρβάλη: Τροχαίο, αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου
17:15 Βόμβες Χατζόπουλου: Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει πληρώσει το 50% των χρεών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ