Δήμος Ζαχάρως: Συνάντηση Μητρόπουλου με Κατσαφάδο για Πολιτική Προστασία

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, . Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ζαχάρως, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, με αντικείμενο τη διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδοτικής υποστήριξης του Δήμου για την αποκατάσταση προβλημάτων που έχουν προκύψει σωρευτικά από έντονα φυσικά φαινόμενα των τελευταίων ετών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Υφυπουργός επεσήμανε την περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων, δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες σε πανελλαδικό επίπεδο. Παρά ταύτα, τόνισε ότι θα σταθεί αρωγός στον Δήμο Ζαχάρως και θα εξεταστεί κάθε δυνατή δυνατότητα υποστήριξης των αιτημάτων του.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Ζαχάρως είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Παπαευσταθίου, στο πλαίσιο της οποίας, πέραν του άμεσου συντονισμού ενεργειών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την υπερχείλιση του ποταμού Νέδα, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε η κοινή προσπάθεια για την υποστήριξη της χρηματοδότησης και της εφαρμογής του νέου σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζαχάρως καθώς και την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων κατά τη θερινή περίοδο.



Ο εν λόγω σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Καθηγητή και Προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), κ. Ευθυμίου Λέκκα, με τη δυνατότητα ένταξης, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεων για τον περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων στη λίμνη Καϊάφα.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, ο Δήμαρχος Ζαχάρως εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο συνεργασίας τόσο με τον Υφυπουργό όσο και με τον Γενικό Γραμματέα, σε μία ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία, υπογραμμίζοντας τη σταθερή δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών δράσεων και έργων, με στόχο την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του Δήμου Ζαχάρως.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



