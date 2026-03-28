Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Επέκταση του δικτύου σε 20 μονάδες από τον Σεπτέμβριο, πού θα λειτουργήσουν

Σημαντική διεύρυνση πρόκειται να παρουσιάσει από την ερχόμενη σχολική χρονιά το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜΩΣ), καθώς ο αριθμός των σχολικών μονάδων θα ανέλθει συνολικά στις 20 σε ολόκληρη την επικράτεια. Μετά την πρώτη επιτυχημένη εφαρμογή του θεσμού κατά το τρέχον έτος σε περιοχές όπως οι Αχαρνές, το Περιστέρι, ο Κολωνός, η Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη και η Ξάνθη, το δίκτυο ενισχύεται από τον Σεπτέμβριο του 2026 με οκτώ επιπλέον μονάδες (τέσσερα γυμνάσια και τέσσερα λύκεια) στο Αιγάλεω, τη Ρόδο, το Ηράκλειο και τον Πύργο Ηλείας.

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε τα ΔΗΜΩΣ ως έναν θεσμό με έντονο κοινωνικό πρόσημο, ο οποίος λειτουργεί ως «νησίδα» ποιότητας εντός της δωρεάν παιδείας, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε παιδιά από την επαρχία ή από περιοχές με οικονομικές προκλήσεις. Τα συγκεκριμένα σχολεία προκύπτουν από την αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων μονάδων με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση και διαθέτουν σύγχρονες υποδομές, καινοτόμα εργαστήρια, καθώς και απογευματινούς ομίλους δημιουργικότητας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην τοπική κοινωνία, αφού το 40% έως 60% των μαθητών προέρχεται από την περιοχή όπου εδρεύει το εκάστοτε σχολείο.

Για την εισαγωγή των μαθητών στις τάξεις της Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του gov.gr (με κωδικούς Taxisnet) έως και τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00. Η επιλογή των μαθητών θα πραγματοποιηθεί μέσω δοκιμασίας δεξιοτήτων και γνώσεων (τεστ) στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Η εξέταση δεν βασίζεται σε συγκεκριμένη ύλη, αλλά στις γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει οι μαθητές στις προηγούμενες βαθμίδες, ενώ το Υπουργείο παρέχει δωρεάν υποστηρικτικό υλικό και βιντεομαθήματα μέσω του Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΔΗΜΩΣ παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη με τμήματα ένταξης, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία για την προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Επιπλέον, υπάρχει ειδική μέριμνα για τους μαθητές που ήδη φοιτούν στις συγκεκριμένες μονάδες ώστε να παραμείνουν μέχρι την αποφοίτησή τους, ενώ προβλέπεται και η κατ’ εξαίρεση εισαγωγή αδελφών κατά την πρώτη διετία λειτουργίας των νέων μονάδων.

