Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα 12 μονάδων στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία

Πλέον οριακές είναι οι αλλαγές στις εκλογικές προτιμήσεις των με τους αναποφάσιστους σταθερά πάνω από το 20% κατέγραψε η τελευταία δημοσκόπηση της ALCO για την χρονιά, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Η ΝΔ εμφανίζει στην πρόθεση ψήφου μικρή άνοδο 0,3 της μονάδας, ενώ το ΠΑΣΟΚ μένει στάσιμο, με απώλεια 0,1 της μονάδας στην πρόθεση ψήφου. Κέρδη εμφανίζουν η Ελληνική Λύση και -μικρότερα – το ΚΚΕ, ενώ απώλειες καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής.























