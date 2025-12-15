Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα 12 μονάδων στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία

Αναποφάσιστος ένας στους πέντε ψηφοφόρους, μικρή άνοδος για το κυβερνών κόμμα, στασιμότητα για το ΠΑΣΟΚ, κέρδη για Ελληνική Λύση και ΚΚΕ

Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα 12 μονάδων στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία
15 Δεκ. 2025 20:04
Pelop News

Πλέον οριακές είναι οι αλλαγές στις εκλογικές προτιμήσεις των με τους αναποφάσιστους σταθερά πάνω από το 20% κατέγραψε η τελευταία δημοσκόπηση της ALCO για την χρονιά, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Η ΝΔ εμφανίζει στην πρόθεση ψήφου μικρή άνοδο 0,3 της μονάδας, ενώ το ΠΑΣΟΚ μένει στάσιμο, με απώλεια 0,1 της μονάδας στην πρόθεση ψήφου. Κέρδη εμφανίζουν η Ελληνική Λύση και -μικρότερα – το ΚΚΕ, ενώ απώλειες καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής.
