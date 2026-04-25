Δημοσκόπηση GPO: Πτώση για τη ΝΔ, ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ και μεγαλώνει η δεξαμενή των αναποφάσιστων

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και διεύρυνση της δεξαμενής των αναποφάσιστων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Παραπολιτικά». Η εικόνα που αποτυπώνεται δείχνει ένα πολιτικό τοπίο με φθορά για το κυβερνών κόμμα, σταθερά χαμηλές επιδόσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ και αυξημένη ρευστότητα σε ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που ακόμη δεν έχει καταλήξει.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 23,8%, εμφανίζοντας πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις, όπου είχε καταγραφεί στο 26,1% τον Μάρτιο και στο 24,9% τον Φεβρουάριο.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενισχύεται και φτάνει το 12,8%, από 11,4% τον Μάρτιο και 10,9% τον Φεβρουάριο, δείχνοντας ανοδική πορεία σε σχέση με τις προηγούμενες καταγραφές.

Η εικόνα στην πρόθεση ψήφου

Στην ίδια μέτρηση, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει χαμηλά, με 4,7%, διατηρώντας ουσιαστικά σταθερή εικόνα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες έρευνες.

Η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 8,2%, το ΚΚΕ στο 8%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζεται στο 6,9%, συνεχίζοντας πάντως πτωτική τάση σε σχέση με τα προηγούμενα ποσοστά της.

Η «Νίκη» φτάνει το 2%, η Φωνή Λογικής το 2,2%, το ΜέΡΑ25 το 1,5%, η Νέα Αριστερά το 1,3% και οι Δημοκράτες το 0,9%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η επιλογή «άλλο κόμμα» φτάνει το 8%, ποσοστό που παραμένει υψηλό και ενισχύει την αίσθηση πολιτικής ρευστότητας.

Στο 17,2% οι αναποφάσιστοι

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της δημοσκόπησης είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο διαμορφώνεται στο 17,2%, αυξημένο σε σχέση με το 15,3% του Μαρτίου και το 16% του Φεβρουαρίου.

Το εύρημα αυτό δείχνει ότι ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος εξακολουθεί να μην έχει κατασταλάξει, κάτι που αφήνει ανοιχτό το πεδίο για μετακινήσεις και ανακατατάξεις το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, λευκό και άκυρο φτάνουν το 2,5%, ποσοστό επίσης αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις.

Τι δείχνει η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα με 29,6%, ενώ δεύτερο κόμμα εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ με 15,9%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10,2%, το ΚΚΕ με 10% και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,6%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 5,9%, ποσοστό που παραμένει χαμηλό και επιβεβαιώνει τη δυσκολία του να επανακτήσει ισχυρότερη δυναμική.

Η «Νίκη» εμφανίζεται στο 2,5%, η Φωνή Λογικής στο 2,7%, το ΜέΡΑ25 στο 1,9%, η Νέα Αριστερά στο 1,6% και οι Δημοκράτες στο 1,1%, ενώ το «άλλο» καταγράφεται στο 10%.

Το στοιχείο των νέων σχηματισμών

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από το ενδεχόμενο νέων πολιτικών σχηματισμών. Σύμφωνα με τις αυθόρμητες απαντήσεις στο πεδίο «άλλο κόμμα», οι περισσότερες αναφορές επικεντρώνονται κυρίως σε πιθανούς σχηματισμούς που συνδέονται με την κ. Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Αυτό το στοιχείο έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς δείχνει ότι ένα μέρος των ψηφοφόρων εξακολουθεί να αναζητά εναλλακτικές εκφράσεις εκτός του σημερινού κομματικού χάρτη.

Μια εικόνα φθοράς και ρευστότητας

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τη δημοσκόπηση της GPO είναι αυτή μιας Νέας Δημοκρατίας που εξακολουθεί να προηγείται, αλλά καταγράφει κάμψη στην πρόθεση ψήφου, ενός ΠΑΣΟΚ που δείχνει να ενισχύεται, και μιας αντιπολίτευσης που παραμένει κατακερματισμένη.

Ταυτόχρονα, το υψηλό ποσοστό των αναποφάσιστων και η παρουσία ενός σημαντικού ποσοστού στο «άλλο κόμμα» δείχνουν ότι το πολιτικό σκηνικό μόνο παγιωμένο δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



