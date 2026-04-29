Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 10,2 μονάδων για τη ΝΔ, ποια η δυναμική των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού

Νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis. Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η άνοδος της Πλεύσης Ελευθερίας και η δυναμική που αναπτύσσουν ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα ή Καρυστιανού.

29 Απρ. 2026 21:20
Pelop News

Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και έντονη κινητικότητα σε υποθετικά πολιτικά σενάρια, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega (29/4). Η έρευνα αποτυπώνει ένα σκηνικό έντονης δυσαρέσκειας της κοινής γνώμης για την οικονομική κατάσταση, ενώ αναδεικνύει την Πλεύση Ελευθερίας σε τρίτη πολιτική δύναμη στην εκτίμηση ψήφου.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 21,5% έναντι 11,3% του ΠΑΣΟΚ. Εντυπωσιακή είναι η άνοδος της Πλεύσης Ελευθερίας που βρίσκεται στο 7,8%, προσπερνώντας οριακά την Ελληνική Λύση (7,7%).

Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΝΔ: 28,6%

  • ΠΑΣΟΚ: 15%

  • Πλεύση Ελευθερίας: 10,4%

  • Ελληνική Λύση: 10,2%

  • ΚΚΕ: 8,4%

  • ΣΥΡΙΖΑ: 5,3%

  • Φωνή Λογικής: 3,5%

  • ΜέΡΑ25: 3,1%

Κοινωνική δυσαρέσκεια και οικονομία

Τα ευρήματα για το κοινωνικό κλίμα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Στο οικονομικό πεδίο, σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (49%) δηλώνει ότι η προσωπική του οικονομική κατάσταση έχει επιδεινωθεί, ενώ μόλις το 16% διακρίνει βελτίωση. Η κυβέρνηση εισπράττει αρνητική βαθμολογία στους περισσότερους τομείς, με εξαίρεση τη διπλωματία.

Στο επίπεδο των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου διατηρεί την πρώτη θέση σε δημοτικότητα, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να ακολουθεί και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τρίτη θέση. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο «Κανένας» παραμένει η κυρίαρχη επιλογή, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος μετά τον εν ενεργεία πρωθυπουργό.

Η δυναμική νέων σχηματισμών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μετρήσεις για πιθανά νέα κόμματα:

  • Κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα: Η δυνητική του απήχηση φτάνει το 21%, αντλώντας δυνάμεις κυρίως από τον χώρο της Αριστεράς.

  • Κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού: Καταγράφει υψηλή δυναμική που αγγίζει το 27%, με τις εισροές να προέρχονται από την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και τη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

Τέλος, συντριπτικά θετική (78%) είναι η γνώμη των πολιτών για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εύρημα που διαπερνά όλες τις πολιτικές και ηλικιακές ομάδες.

