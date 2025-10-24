Διονύσης Σαββόπουλος: Αύριο Σάββατο η κηδεία, επικήδειος από τον Πρωθυπουργό

Αύριο, Σάββατο, θα τελεστεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, με πλήθος καλλιτεχνών και πολιτικών να παρευρίσκονται για να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο δημιουργό.

Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του – Η επιθυμία της οικογένειας

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Καθημερινή», κατά τη διάρκεια της τελετής θα εκφωνηθούν έξι επικήδειοι λόγοι, μεταξύ των οποίων και από σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Δήμητρα Γαλάνη.

Τον δικό του επικήδειο θα εκφωνήσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος γνώριζε προσωπικά και εκτιμούσε ιδιαίτερα τον Διονύση Σαββόπουλο, έναν από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής.

