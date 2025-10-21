Διονύσης Σαββόπουλος: Συγκίνηση για την απώλεια του «Νιόνιου»

Ο μεγάλος Έλληνας τραγουδοποιός, στιχουργός και ερμηνευτής Διονύσης Σαββόπουλος, ο «Νιόνιος», έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 81 ετών.

Διαβάστε επίσης: Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος: Σίγησε η φωνή που σημάδεψε γενιές Ελλήνων

Η οικογένειά του ανακοίνωσε την απώλεια του μέσω Facebook, σημειώνοντας: «Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε». Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δήλωσε: «Η είδηση του θανάτου του προκαλεί συγκίνηση. Ο Διονύσης ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ποιητικός και πολιτικός, που ενσάρκωνε το πνεύμα της αμφισβήτησης με τον πιο ευαίσθητο τρόπο. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό στον χάρτη του πολιτισμού μας».

Η ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, για το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου:

«Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου προκαλεί συγκίνηση και θλίψη σε όλους μας. Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος ξεχωριστός που αγαπήθηκε από τον ελληνικό λαό για την προσωπικότητα, το έργο και την προσφορά του στην τέχνη. Ασυμβίβαστος, καινοτόμος και τολμηρός ενσάρκωσε το πνεύμα της αμφισβήτησης με τον πιο ευαίσθητο και ποιητικό τρόπο μέσα από έργα που σφράγισαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και αποτέλεσαν ορόσημα στον νεότερο πολιτισμό της χώρας μας.

Ήταν ένας μοναχικός οδοιπόρος του τραγουδιού, αλλά και ένας μοναδικός ραψωδός που διέσχισε όλες αυτές τις δεκαετίες άφοβα. Ήταν ποιητικός και πολιτικός μαζί, πάντοτε με το θάρρος της γνώμης του και με το πάθος της συμμετοχής στους προβληματισμούς κάθε εποχής. Όποιες κι αν ήταν οι εντάσεις της συγκυρίας, όσο κι αν έπαιρνε θέση, όσο κι αν γνήσια εξέφραζε το ρεύμα κάθε εποχής, έγνοια του ήταν πάντα των «Ελλήνων οι Κοινότητες» να είναι ενωμένες. Μέλημά του ήταν πάντα η υπέρβαση των διαφορών και των διχασμών.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα μας λείψει. Η απώλεια ενός καλλιτέχνη αυτής της εμβέλειας αφήνει ένα μεγάλο κενό στον χάρτη του πολιτισμού μας, αλλά το έργο του δεν ήταν μόνο «φωνή των καιρών». Ήταν επιπλέον ένας ήχος αλήθειας και γνησιότητας που θα συνεχίσει να αντηχεί στο μέλλον. Θα ήθελα με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό να απευθύνω εκ μέρους της ελληνικής Πολιτείας τα θερμά μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Άσπα, στα παιδιά του Κορνήλιο και Ρωμανό, στους οικείους του και στους αμέτρητους φίλους του».

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσέθεσε: «Ο Σαββόπουλος μας άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο και στο δημόσιο ύφος. Η βραχνή φωνή του θα μας συνοδεύει για πάντα, πλουτίζοντας την καρδιά και τη σκέψη μας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε: «Μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα όπως ο ‘Μπάλλος’, το ‘Φορτηγό’ και τα ‘Τραπεζάκια έξω’. Ο ‘Νιόνιος’ δεν είναι πια κοντά μας, αλλά θα παραμείνει στις καρδιές μας και στο πάνθεον των κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών».

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν υπήρξε μόνο ένας μεγάλος καλλιτέχνης, αλλά και ένας ενεργός πολίτης που με γενναιότητα εκφραζόταν για πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Η μουσική του, οι στίχοι και η στάση ζωής του θα συνεχίσουν να εμπνέουν γενιές Ελλήνων, θυμίζοντας σε όλους το μοναδικό του ταλέντο και την αυθεντικότητα με την οποία ζούσε και δημιουργούσε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



