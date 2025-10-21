Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος: Σίγησε η φωνή που σημάδεψε γενιές Ελλήνων

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών

21 Οκτ. 2025 21:36
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο σπουδαίος τραγουδοποιός, στιχουργός και ερμηνευτής που σημάδεψε για δεκαετίες το ελληνικό τραγούδι.

Με τη μοναδική του φωνή, τους μελωδικούς στίχους και την αξεπέραστη ικανότητα να συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική, ο Διονύσης Σαββόπουλος κατάφερε να αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή της χώρας. Τα τραγούδια του, από τις πρώτες του δημιουργίες μέχρι τις πιο πρόσφατες εμφανίσεις του, συνοδεύουν γενιές Ελλήνων, εκφράζοντας συναισθήματα, κοινωνικά μηνύματα και ιστορικές στιγμές με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944. Οι πρόγονοί του είναι από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη. Το 1963 μετακόμισε στην Αθήνα και εγκατέλειψε τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης προκειμένου να ασχοληθεί με το τραγούδι. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες ημέρες του ως μουσικός και έγινε δημοφιλής στην Ελλάδα. Είχε συνδυάσει τη μουσική Αμερικανών μουσικών όπως του Μπομπ Ντίλαν και του Φρανκ Ζάπα με τη μακεδονική λαϊκή μουσική και πολιτικά διεισδυτικούς στίχους.

Άρχισε τη σταδιοδρομία του το 1964 και ήταν πολιτικά ενεργός σε όλη τη σταδιοδρομία του στη μουσική, με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο. Κατά τη διάρκεια της Χούντας φυλακίστηκε δύο φορές για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967.

Έγραψε τραγούδια με πολιτικό, ρομαντικό, αλλά και σκωπτικό περιεχόμενο. Έχει παρουσιάσει το 1986-1987 τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».

Τα περισσότερα από τα τραγούδια του είναι γραμμένα από τον ίδιο, σε στίχους και μουσική.

Ήταν παντρεμένος με την Ασπασία Αραπίδoυ (γνωστή με το χαϊδευτικό της, Άσπα, από τα τραγούδια και τις παραστάσεις του) και είχε δύο γιους, τoν Κoρνήλιo (γενν. 1968) και τoν Ρωμανό (γενν. 1972), και δύο εγγονούς, τον Διονύση και τον Ανδρέα.
