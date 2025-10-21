Διονύσης Σαββόπουλος: Ο «ποιητής της ροκ» αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο εμβληματικός τραγουδοποιός, συνθέτης και στιχουργός που σημάδεψε την ελληνική μουσική, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά. Ο «Νιόνιος», όπως τον αποκαλούσαν οι θαυμαστές του, έδωσε μάχη με τον καρκίνο από το 2021, ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1944, με ρίζες από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη, ο Σαββόπουλος εγκατέλειψε τη Νομική Σχολή το 1963 για να ακολουθήσει το πάθος του για τη μουσική. Μετακόμισε στην Αθήνα και ξεκίνησε την καριέρα του το 1964, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως η Μαρία Φαραντούρη και ο Μάνος Λοΐζος. Κατά τη διάρκεια της χούντας, φυλακίστηκε δύο φορές το 1967 λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων, παραμένοντας πάντα πολιτικά ενεργός.

Το έργο του, που συνδυάζει στοιχεία από τον Μπομπ Ντίλαν, τον Φρανκ Ζάπα και τη μακεδονική λαϊκή παράδοση, χαρακτηρίζεται από πολιτικούς και ποιητικούς στίχους. Παρά τη λογοκρισία της εποχής, κατάφερε να περάσει μηνύματα ελευθερίας μέσα από τραγούδια όπως τα «Ας Κρατήσουν οι Χοροί», «Συννεφούλα», «Ζεϊμπέκικο», «Ντιρλάντα» και «Σαν τον Καραγκιόζη». Ο πρώτος του δίσκος, «Το Φορτηγό» (1966), εισήγαγε τη ροκ και φολκ αισθητική, ενώ το «Το Περιβόλι του Τρελού» (1969) καθιέρωσε τη μοναδική του ταυτότητα.

Ο Σαββόπουλος στήριξε την ελληνική μουσική σκηνή σε μια εποχή που η ξένη μουσική κυριαρχούσε, δημιουργώντας την πρωτοποριακή εκπομπή «Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι», όπου ανέδειξε νέους καλλιτέχνες, πολλοί εκ των οποίων έκαναν σπουδαίες καριέρες. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει έργα όπως «Μπάλλος» (1971), «Βρώμικο Ψωμί» (1972), «Η Ρεζέρβα» (1979), «Το Κούρεμα» (1989) και «Ο Χρονοποιός» (2005), που παραμένουν διαχρονικά.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε καλλιτεχνικούς κύκλους και θαυμαστές, με την ελληνική μουσική να χάνει έναν από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους της. Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, ενώ τα τραγούδια του συνεχίζουν να ηχούν ως σύμβολο δημιουργικότητας και αντίστασης.

