Διώρυγα του Σουέζ: Ρυμουλκά προσπαθούν να αποκολλήσουν Φορτηγό πλοίο που προσάραξε κοντά στο Ελ-Κανταράχ – ΒΙΝΤΕΟ

Στη Διώρυγα του Σουέζ κοντά στο Ελ-Κανταράχ, μια βορειοανατολική αιγυπτιακή πόλη, προσάραξε το πλοίο M/V Glory και ρυμουλκά προσπαθούν να το αποκολλήσουν.

Την πληροφορία γνωστοποίησε σήμερα, Δευτέρα (9/1) μέσω του Twitter η ναυτιλιακή υπηρεσία Leth Agencies, ενώ από την Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ ανακοινώθηκε πως δεν έχει επηρεαστεί η κυκλοφορία στο στενό.

The Suez Canal Authority continues their efforts to refloat M/V GLORY assisted by the three tugs – Port Said, Svitzer Suez 1 and Ali Shalabi.

Picture Credit: Fleetmon#SuezCanal #Grounding pic.twitter.com/04qQA2XFnz

— Leth (@AgenciesLeth) January 9, 2023