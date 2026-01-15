Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανατροπές στις απολογίες των δύο 22χρονων – Ανοικτή η ανάκριση

Νέες πτυχές προκύπτουν από τις πολύωρες συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με την ανακρίτρια να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανατροπές στις απολογίες των δύο 22χρονων – Ανοικτή η ανάκριση
15 Ιαν. 2026 12:59
Pelop News

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τις μαραθώνιες συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντα, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Η ανακριτική διαδικασία ενώπιον της Α’ ανακρίτριας του Πρωτοδικείο Καλαμάτας ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1) και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, περιλαμβάνοντας και κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο κατηγορουμένων, έπειτα από την ανασκευή της αρχικής απολογίας του ενός εξ αυτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια ενημέρωσε τους συνηγόρους υπεράσπισης ότι η ανάκριση παραμένει ανοιχτή «σε όλα τα επίπεδα», καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Ανασκεύασε την αρχική του απολογία ο 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός

Πρώτος απολογήθηκε ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος πλέον κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της διπλής ανθρωποκτονίας και παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου επτάμισι ώρες. Ο νεαρός, που αρχικά είχε παραδοθεί αυτοβούλως δηλώνοντας συνεργός, ανασκεύασε όσα είχε υποστηρίξει τον περασμένο Οκτώβριο, λέγοντας ότι τότε ήθελε να είναι «ηθικά σωστός» απέναντι στον φίλο του, τον δεύτερο 22χρονο Ι.Μ., τον οποίο είχε αρχικά υποδείξει ως φυσικό αυτουργό.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Χ.Τ. υποστήριξε ότι «παγιδεύτηκε» από άλλα πρόσωπα και βρέθηκε στη Φοινικούντα χωρίς να γνωρίζει τι επρόκειτο να συμβεί. Παραδέχθηκε ότι είχε επικοινωνία με συγκατηγορούμενους μέσω τηλεφώνων «μιας χρήσης» και ότι εισήλθε στο κάμπινγκ το επίμαχο βράδυ, ύστερα από τηλεφώνημα προσώπου που βρισκόταν εντός του χώρου.

Ωστόσο, ήταν κατηγορηματικός ότι δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε και δεν μπήκε στη ρεσεψιόν, όπου διαπράχθηκε το διπλό φονικό. Ανέφερε ότι, ακούγοντας πυροβολισμούς, τράπηκε σε φυγή, χωρίς να δει ποιοι βρίσκονταν στο εσωτερικό.

Ανασκεύασε, επίσης, τον ισχυρισμό του ότι διέφυγε «κολυμπώντας» προς την Καλαμάτα, δηλώνοντας αυτή τη φορά ότι πέρασε τη νύχτα σε δασική περιοχή και την επόμενη ημέρα περπάτησε έως την πόλη. Σε επίμονες ερωτήσεις της ανακρίτριας για σκοτεινά σημεία της υπόθεσης, επανέλαβε ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες, επικαλούμενος φόβο για τη ζωή του και την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Αρνείται κάθε εμπλοκή ο δεύτερος 22χρονος

Στη συνέχεια απολογήθηκε ο δεύτερος 22χρονος, Ι.Μ., ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια. Ο ίδιος επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και στην πρώτη του απολογία, αρνούμενος κάθε συμμετοχή στη δολοφονία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσε ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα αποκλειστικά για εκβιασμό, για λογαριασμό του φίλου του Χ.Τ., προς τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, χωρίς να γνωρίζει τίποτα για εγκληματική ενέργεια.

Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση και ανοιχτά ερωτήματα

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, η ανακρίτρια προχώρησε σε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο κατηγορουμένων, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές αντιφάσεις. Από τη διαδικασία δεν προέκυψε κάποιο νέο καθοριστικό στοιχείο, με τον 22χρονο που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός να επαναλαμβάνει τη φράση: «Δεν μπορώ να απαντήσω, φοβάμαι για τη ζωή μου».

Παρότι έχουν συμπληρωθεί περίπου 100 ημέρες από τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη φίλου του, παραμένει αναπάντητο το βασικό ερώτημα της υπόθεσης: ποιος εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα με πέντε σφαίρες.

Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν ο 22χρονος Χ.Τ., που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός αλλά αρνείται την πράξη, καθώς και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος βρισκόταν στη ρεσεψιόν τη μοιραία νύχτα. Παράλληλα, αίσθηση έχουν προκαλέσει στοιχεία που εντοπίστηκαν στον υπολογιστή του τελευταίου, με αναζητήσεις σχετικές με «τέλειο έγκλημα» και εξαφάνιση ιχνών.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι Αρχές δεν αποκλείουν ούτε το ενδεχόμενο παρουσίας και άλλου, άγνωστου μέχρι σήμερα, προσώπου στον χώρο. Όπως έχει καταστήσει σαφές η ανακρίτρια, η έρευνα συνεχίζεται μεθοδικά και θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξουν νέες εξελίξεις στο αστυνομικό αυτό θρίλερ.

