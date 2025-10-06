Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Οι αρχές αναζητούν τον δράστη που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη του – Το χρονικό της τραγωδίας στη Μεσσηνία

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη
06 Οκτ. 2025 7:38
Pelop News

Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, όταν δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε κάμπινγκ που βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία και φιλοξενούσε δεκάδες επισκέπτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης εισέβαλε στον χώρο των γραφείων και πυροβόλησε θανάσιμα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος παράλληλα εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός. Λίγο αργότερα, σε μικρή απόσταση, εντοπίστηκε νεκρός και ο 60χρονος επιστάτης – φίλος και συνεργάτης του ιδιοκτήτη – που φαίνεται να έγινε αυτόπτης μάρτυρας της πρώτης δολοφονίας.

Ο δεύτερος άνδρας δέχθηκε δύο σφαίρες από το ίδιο πυροβόλο όπλο, όταν προσπάθησε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να αντιδράσει ή να βοηθήσει το πρώτο θύμα. Ο δράστης είχε καλυμμένο το πρόσωπό του και διέφυγε με μοτοσικλέτα, την οποία φέρεται να οδηγούσε συνεργός του.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι και τα δύο θύματα χτυπήθηκαν με τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 68χρονος είχε καταγγείλει στις 7 Σεπτεμβρίου προηγούμενη απόπειρα εναντίον του, όταν είχε τραυματιστεί ελαφρά στον κρόταφο από σφαίρα αεροβόλου όπλου.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο κάμπινγκ που βρίσκεται στον δρόμο Φοινικούντας – Μεθώνης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ιατροδικαστής από την Τρίπολη για αυτοψία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω»
12:17 Πάτρα: “Έφυγε” από τη ζωή ο Γιάννης Αγγελόπουλος, συλλυπητήρια Κ. Πελετίδη
12:10 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη – Πιθανός «πελάτης» του κάμπινγκ ο εκτελεστής
12:07 Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κυβερνήσω»
12:01 Με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΑΤ – Φωτογραφίες
12:00 Πρώην κτίριο Λιμένα Πατρών: Διαγωνισμός για κατεδάφιση του «κουφαριού» στο παλιό Λιμάνι – Τελειώνει η 15ετής εγκατάλειψη
12:00 Ο «Άνθρωπος του Θεού» του Ανδρέα Κεντζού έρχεται στην Πάτρα: Μια συγκλονιστική θεατρική αναμέτρηση πίστης και αμφιβολίας
11:55 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 70χρονος αυτοπυροβολήθηκε μπροστά στους διασώστες – Σοκαρισμένοι οι αυτόπτες
11:51 Πένθος στην Ηλεία: Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Άγγελος Λιάγκουρας – Μια ζωή αφιερωμένη στην Ολυμπία και την ελληνική κληρονομιά
11:40 Γιαννούλης: «Η παραίτηση Τσίπρα θα φέρει εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ» ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αλέξης Τσίπρας: Γιατί παραιτήθηκε τώρα από βουλευτής
11:35 Κακοκαιρία «BARBARA» σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Προειδοποιούν Τσατραφύλλιας – Μαρουσάκης για ισχυρές βροχές, ανέμους και πτώση θερμοκρασίας
11:30 O Δρίτσας παίρνει την έδρα Τσίπρα: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»
11:27 Θρήνος στο Διδυμότειχο: Νεκρό βρέφος 11 μηνών – 50 λεπτά μάχη για να σωθεί
11:24 Χρηματιστήριο: Νευρικό άνοιγμα της εβδομάδας
11:23 Άγριος καβγάς ζευγαριού στην Κρήτη: Κατέληξαν και οι δύο στα κρατητήρια για ενδοοικογενειακή βία
11:22 Αιγιάλεια: Ο Δήμαρχος μιλά με τους πολίτες, επίσκεψη στις Καμάρες
11:20 «Η Ζωή σου αξίζει»: Ο συγκλονιστικός Γιάννης Μπρούζος που γράφει γράμματα ζωής και αγάπης στον 7χρονο γιο του
11:15 Welcome to UP 2025: Οι Χορηγοί του της μεγάλης γιορτής του Πανεπιστημίου Πατρών
11:15 Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με 70 σκάγια – Οργή στην τοπική κοινωνία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ