Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, όταν δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε κάμπινγκ που βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία και φιλοξενούσε δεκάδες επισκέπτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης εισέβαλε στον χώρο των γραφείων και πυροβόλησε θανάσιμα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος παράλληλα εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός. Λίγο αργότερα, σε μικρή απόσταση, εντοπίστηκε νεκρός και ο 60χρονος επιστάτης – φίλος και συνεργάτης του ιδιοκτήτη – που φαίνεται να έγινε αυτόπτης μάρτυρας της πρώτης δολοφονίας.

Ο δεύτερος άνδρας δέχθηκε δύο σφαίρες από το ίδιο πυροβόλο όπλο, όταν προσπάθησε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να αντιδράσει ή να βοηθήσει το πρώτο θύμα. Ο δράστης είχε καλυμμένο το πρόσωπό του και διέφυγε με μοτοσικλέτα, την οποία φέρεται να οδηγούσε συνεργός του.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι και τα δύο θύματα χτυπήθηκαν με τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 68χρονος είχε καταγγείλει στις 7 Σεπτεμβρίου προηγούμενη απόπειρα εναντίον του, όταν είχε τραυματιστεί ελαφρά στον κρόταφο από σφαίρα αεροβόλου όπλου.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο κάμπινγκ που βρίσκεται στον δρόμο Φοινικούντας – Μεθώνης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ιατροδικαστής από την Τρίπολη για αυτοψία.

