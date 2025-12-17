Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στο «κάδρο» ο πέμπτος εμπλεκόμενος – Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου ο επιχειρηματίας

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη του πέμπτου εμπλεκόμενου προσώπου στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο να κλείσει ο βασικός κύκλος της πολύκροτης υπόθεσης.

Μετά τις απολογίες του ανιψιού του θύματος και του φίλου του επιχειρηματία τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 –οι οποίοι κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί στη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ Κωνσταντίνου Τομαρά και του 61χρονου επιστάτη του– το βάρος των ερευνών στρέφεται πλέον στον εντοπισμό ενός 30χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο-κλειδί στη συντονισμένη δράση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 30χρονος διατηρούσε στενή συνεργασία με τον 32χρονο επιχειρηματία που έχει ήδη συλληφθεί, ενώ φέρεται να βρισκόταν σε επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων με τους δύο 22χρονους φυσικούς αυτουργούς, οι οποίοι έφτασαν στη Φοινικούντα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου με σκοπό τη δολοφονία του 68χρονου.

Κατά τον χρόνο έκδοσης των ενταλμάτων σύλληψης, ο 30χρονος βρισκόταν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν έχει έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές ή ποια στάση προτίθεται να τηρήσει.

Στις φυλακές Κορυδαλλού και Αγίου Στεφάνου οι δύο κατηγορούμενοι

Την ίδια ώρα, μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος φίλος του επιχειρηματίας παίρνουν τον δρόμο για τις φυλακές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των Αρχών, ο ανιψιός του Κωνσταντίνου Τομαρά θα μεταχθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού, ενώ ο επιχειρηματίας θα οδηγηθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου και θα κρατηθεί προσωρινά.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι η σύλληψη του πέμπτου εμπλεκόμενου μπορεί να φωτίσει κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού και της εκτέλεσης της διπλής δολοφονίας που συγκλόνισε τη Μεσσηνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



