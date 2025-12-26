Διπλή κλήση παικτών του ΝΟΠ για προπονήσεις με την Εθνική Παίδων

26 Δεκ. 2025 10:39
Pelop News

Μια ακόμα φορά νεαροί παίκτες του ΝΟΠ κλήθηκαν για προπονήσεις  αξιολόγησης με την εθνική Παίδων που θα γίνουν στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, το τετραήμερο 27-30/12 (πρώτη συνάντηση το Σάββατο 27/12, στις 12:00):

Από τον ΝΟΠ έχουν κληθεί οι Διονύσης Τουντόπουλος και Ηλίας Ζαφείρης οι οποίοι συμμετέχον και στους αγώνες του «4ου talents cup» που έγιναν στην Αθήνα.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ: ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: ΡΟΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ: ΑΒΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ: ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
  ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ: ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΚΟΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΟ ΧΙΟΥ: ΜΙΣΕΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΦΗ: ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ: ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΗΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΛΙΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΛΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ: ΑΛΜΠΕΡΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΟΚ: ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
  ΚΑΡΑΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

