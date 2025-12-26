Διπλή κλήση παικτών του ΝΟΠ για προπονήσεις με την Εθνική Παίδων
Μια ακόμα φορά νεαροί παίκτες του ΝΟΠ κλήθηκαν για προπονήσεις αξιολόγησης με την εθνική Παίδων που θα γίνουν στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, το τετραήμερο 27-30/12 (πρώτη συνάντηση το Σάββατο 27/12, στις 12:00):
Από τον ΝΟΠ έχουν κληθεί οι Διονύσης Τουντόπουλος και Ηλίας Ζαφείρης οι οποίοι συμμετέχον και στους αγώνες του «4ου talents cup» που έγιναν στην Αθήνα.
Αναλυτικά οι κλήσεις:
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:
|ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ:
|ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ:
|ΡΟΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ:
|ΑΒΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:
|ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ:
|ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
|ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ:
|ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΟΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΟ ΧΙΟΥ:
|ΜΙΣΕΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΦΗ:
|ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ:
|ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΗΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΛΙΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΛΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
|ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ:
|ΑΛΜΠΕΡΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΠΑΟΚ:
|ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
|ΚΑΡΑΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
