Διπλή κλήση παικτών του ΝΟΠ στην Εθνική Παίδων

Μια ακόμα απόδειξη της εξαιρετικής δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες της ομάδας μας είναι η διπλή κλήση παικτών της ομάδας του ΝΟΠ σε προπονήσεις Εθνικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, οι Ηλίας Ζαφείρης και Διονύσης Τουντόπουλος, κλήθηκαν το τριήμερο 1-3 Μαϊου, για προπονήσεις κλιμακίου της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Παίδων Κ16.

Το κάλεσμα είναι για την Παρασκευή (1/5) στις 18:00 στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας, ενώ έχουν προγραμματισθεί και δύο φιλικά με το αντίστοιχο συγκρότημα της Σερβίας το Σαββατοκύριακο (2-3/5).

Η διοίκηση του ΝΟΠ με ανακοίνωση της συνεχάρη τους δυο αθλητές για την κλήση τους και τους εύχεται καλή επιτυχία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



