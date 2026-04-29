Διπλή κλήση παικτών του ΝΟΠ στην Εθνική Παίδων
Μια ακόμα απόδειξη της εξαιρετικής δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες της ομάδας μας είναι η διπλή κλήση παικτών της ομάδας του ΝΟΠ σε προπονήσεις Εθνικής ομάδας.
Συγκεκριμένα, οι Ηλίας Ζαφείρης και Διονύσης Τουντόπουλος, κλήθηκαν το τριήμερο 1-3 Μαϊου, για προπονήσεις κλιμακίου της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Παίδων Κ16.
Το κάλεσμα είναι για την Παρασκευή (1/5) στις 18:00 στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας, ενώ έχουν προγραμματισθεί και δύο φιλικά με το αντίστοιχο συγκρότημα της Σερβίας το Σαββατοκύριακο (2-3/5).
Η διοίκηση του ΝΟΠ με ανακοίνωση της συνεχάρη τους δυο αθλητές για την κλήση τους και τους εύχεται καλή επιτυχία.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News