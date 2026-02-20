Διπλή συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη

Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026. Στις 15.00 θα συνέλθει το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση για την απόδοση φόρου τιμής στον εκλιπόντα Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Αχαΐας, Αριστείδη Τηλιγάδη.

Ακολούθως και ώρα 16.00 η θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής.

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7615

