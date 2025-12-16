Διπλή τραγωδία στη Φωκίδα: Βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο σε όχημα την ίδια στιγμή που καιγόταν το σπίτι του! ΦΩΤΟ

Με ένα ιδιαίτερα σοβαρό και σύνθετο περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της Τρίτης (16 Δεκεμβρίου) πυροσβέστες του Κλιμακίου Πολυδρόσου, κατά την επέμβασή τους σε πυρκαγιά οχήματος στη Μαριολάτα Φωκίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα στο καμένο όχημα εντοπίστηκε απανθρακωμένο ένα άτομο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις ανακριτικές αρχές. Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, ξέσπασε πυρκαγιά και σε κατοικία στην ίδια περιοχή, η οποία φέρεται να ανήκει στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχειρούν και στα δύο συμβάντα, ενώ η φωτιά στο σπίτι βρισκόταν σε εξέλιξη για αρκετή ώρα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στον περιορισμό της και στην αποτροπή περαιτέρω κινδύνων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές διερευνώνται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση με πολλαπλές και ιδιαίτερα σοβαρές πτυχές.

