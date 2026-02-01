Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Τραμπ καλείται να αποφασίσει για την «αρμάδα» κοντά στο Ιράν

Παράθυρο για διάλογο ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη φάνηκε να ανοίγει το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με διαρροές από την ιρανική πλευρά, την ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές πρωτοβουλίες περιφερειακών και διεθνών παικτών με στόχο να αποτραπεί μια νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο X, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν και στενός συνεργάτης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Αλί Λαριτζανί, χαρακτήρισε «κατασκευασμένη από τα media» την πολεμική ρητορική και υποστήριξε ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαμόρφωσης ενός πλαισίου διαλόγου» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεσολαβήσεις Κατάρ, Αιγύπτου, Ρωσίας και Τουρκίας

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, ο Λαριτζανί συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, ενώ ρόλο επιδιώκει να παίξει και η Μόσχα, καθώς ο Λαριτζανί είχε γίνει δεκτός νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα από τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Στο διπλωματικό παιχνίδι έχει μπει και η Άγκυρα, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να πιέζει για μια τριμερή διαδικασία Ουάσινγκτον–Τεχεράνης–Άγκυρας.

Η «αρμάδα» κοντά στο Ιράν και το δίλημμα Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει σημαντικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σε απόσταση βολής από το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται πλέον να αποφασίσει αν –και πώς– θα τις αξιοποιήσει.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στη Wall Street Journal, στο τραπέζι βρίσκονται τρία βασικά σενάρια: πλήγμα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επίθεση στο βαλλιστικό του οπλοστάσιο, προσπάθεια αποσταθεροποίησης ή κατάρρευσης του καθεστώτος ή ένας συνδυασμός αυτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει «γρήγορες και αποφασιστικές επιλογές» που δεν θα οδηγήσουν σε μακροχρόνιο πόλεμο.

Ο ίδιος διατηρεί σκόπιμα ασάφεια για τις προθέσεις του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τα πολεμικά πλοία «πρέπει να πλέουν κάπου – ας πλέουν κοντά στο Ιράν».

«Δεν υπάρχει λύση σοκ και δέους»

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά τη σχετική αποδυνάμωση του Ιράν τα τελευταία χρόνια, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα να αντέξει μια αμερικανική επίθεση και να απαντήσει με πυραυλικά και drone πλήγματα σε αμερικανικούς και συμμαχικούς στόχους.

«Δεν υπάρχει λύση τύπου “shock and awe” για το ιρανικό ζήτημα», σημειώνει ο Ντάνι Σιτρίνοβιτς, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ, υπογραμμίζοντας ότι όποιος υπόσχεται γρήγορη και καθαρή λύση πιθανότατα υποτιμά την πολυπλοκότητα της κατάστασης.

Πίεση μέσω απειλής, αλλά αβέβαιη έκβαση

Η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί την απειλή στρατιωτικής δράσης ως μοχλό πίεσης για να σύρει το Ιράν σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς πυραύλους και τη στήριξη περιφερειακών συμμάχων. Ωστόσο, ακόμη και σε περίπτωση επίθεσης, αναλυτές εκτιμούν ότι κανένας από τους στρατηγικούς στόχους των ΗΠΑ δεν μπορεί να επιτευχθεί με μια σύντομη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων.

Όπως σημειώνει ο Τζάστιν Λόγκαν από το Ινστιτούτο Κάτο, «ο Τραμπ προτιμά τη στρατιωτική βία όταν είναι γρήγορη, φθηνή και αποφασιστική – το πρόβλημα με το Ιράν είναι ότι δεν μπορείς να έχεις και τα τρία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



