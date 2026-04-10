ΗΠΑ: Πολιτική αντιπαράθεση μετά τη δολοφονία 51χρονης εργαζόμενης σε πρατήριο καυσίμων στη Φλόριντα

Η φονική επίθεση σε βάρος 51χρονης εργαζόμενης στη Φλόριντα εξελίχθηκε γρήγορα σε νέο σημείο σφοδρής αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στις ΗΠΑ.

10 Απρ. 2026 10:18
Pelop News

Η δολοφονία 51χρονης στη Φλόριντα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, τόσο για τη σκληρότητα της επίθεσης όσο και για την πολιτική συζήτηση που ακολούθησε γύρω από το μεταναστευτικό.

Το θύμα ήταν μια 51χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία εργαζόταν σε πρατήριο καυσίμων στη Φλόριντα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα αντέδρασε όταν είδε έναν 40χρονο άνδρα να προκαλεί ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο κοντά στο σημείο.

Τότε, κατά τις Αρχές, ο άνδρας την πλησίασε και της επιτέθηκε με σφυρί, χτυπώντας τη επανειλημμένα στο κεφάλι. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της στο σημείο.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο 40χρονος, που ταυτοποιήθηκε ως Ρόλμπερτ Γιαοκίν από την Αϊτή, συνελήφθη λίγη ώρα μετά την επίθεση. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, καθώς και για άλλες πράξεις που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα και φθορά περιουσίας άνω των 1.000 δολαρίων.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις στις ΗΠΑ, καθώς το στοιχείο της ταυτότητας και του καθεστώτος παραμονής του κατηγορούμενου μπήκε στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης.

Το καθεστώς παραμονής και η πολιτική διάσταση

Όπως έγινε γνωστό, ο κατηγορούμενος είχε φτάσει στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2022 και του είχε χορηγηθεί Προσωρινό Προστατευόμενο Καθεστώς επί κυβέρνησης Μπάιντεν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η πληροφορία αυτή τροφοδότησε νέο κύμα πολιτικής σύγκρουσης για τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, επιτιθέμενος στην προηγούμενη κυβέρνηση και συνδέοντας την υπόθεση με τις επιλογές των Δημοκρατικών στο μεταναστευτικό.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, έκανε λόγο για μια εξαιρετικά βίαιη υπόθεση και κάλεσε τους Αμερικανούς να μην ξεχάσουν, όπως είπε, τις συνέπειες της πολιτικής που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στην οικογένεια του θύματος και ζήτησε ταχεία απόδοση δικαιοσύνης.

Σκληρές εικόνες και έντονη συζήτηση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η κυκλοφορία του βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης. Οι εικόνες θεωρούνται εξαιρετικά σκληρές και η δημοσιοποίησή τους άνοιξε νέα συζήτηση στις ΗΠΑ, τόσο για τη βία του εγκλήματος όσο και για τον τρόπο με τον οποίο τέτοιες υποθέσεις χρησιμοποιούνται στον πολιτικό λόγο.

Η δολοφονία 51χρονης στη Φλόριντα παραμένει στο επίκεντρο της αμερικανικής επικαιρότητας, καθώς η ποινική διερεύνηση συνεχίζεται, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό οξύνεται ξανά.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:22 Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα: Ουρές στους δρόμους, φεύγουν γεμάτα πλοία και λεωφορεία
12:15 Πάτρα: Χειροπέδες σε δικυκλιστή που οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
12:15 ΔΝΤ: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
12:09 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με κάνναβη και κοκαΐνη μετά από έλεγχο της Άμεσης Δράσης
12:03 Σύνταγμα: Συνελήφθη 26χρονη εγγονή γνωστού πολιτικού με ναρκωτικά
12:01 Ο Ακύλας έγινε πασχαλινό αυγό και η φωτογραφία κάνει τον γύρο των θαυμαστών της Eurovision
12:00 Fuel pass 2026: «Βροχή» από απάτες με sms
11:57 Κάτω Αχαΐα: Πήγε να πάρει πίσω πινακίδες με πλαστή απόδειξη προστίμου
11:54 Τρεις συλλήψεις σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις
11:54 Πέτρος Λαγούτης και Μυρτώ Αλικάκη: Η πρώτη φορά που οι γιοι τους μιλούν για το διαζύγιο των γονιών τους
11:52 Σαντορίνη: Το Πάσχα της κατάνυξης και του φωτός
11:51 Πάτρα: Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Λουμπαρδέα, έναν άνθρωπο του ήθους και της πυγμαχίας
11:46 Θεσσαλονίκη: Πήγαν να ξαναπαγιδεύσουν 83χρονο, συνελήφθη 23χρονη
11:43 Ανοδικά η Ευρώπη, αλλά με το βλέμμα στην εύθραυστη ισορροπία ΗΠΑ – Ιράν
11:40 Τα λουλούδια του Επιταφίου: Οι συμβολισμοί πίσω από τον ανθοστόλιστο «τάφο»
11:32 Το ειδύλλιο που αιφνιδίασε τη Γαλλία: Ο Μπαρντελά και η Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία-Καρολίνα
11:32 Καλαμάκι: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που βαν κάνει όπισθεν και πέφτει πάνω σε τραμ
11:27 Αποστολή Artemis II: Όλα έτοιμα για την προσθαλάσσωση, η κάψουλα Orion επιστρέφει από τη Σελήνη
11:21 Politico: Το μυστικό σχέδιο Μαδούρο για αγορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων
11:16 Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής με μηνιγγίτιδα στα Τρίκαλα, ποια η εικόνα της υγείας του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
