Η δολοφονία 51χρονης στη Φλόριντα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, τόσο για τη σκληρότητα της επίθεσης όσο και για την πολιτική συζήτηση που ακολούθησε γύρω από το μεταναστευτικό.

Το θύμα ήταν μια 51χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία εργαζόταν σε πρατήριο καυσίμων στη Φλόριντα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα αντέδρασε όταν είδε έναν 40χρονο άνδρα να προκαλεί ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο κοντά στο σημείο.

Τότε, κατά τις Αρχές, ο άνδρας την πλησίασε και της επιτέθηκε με σφυρί, χτυπώντας τη επανειλημμένα στο κεφάλι. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της στο σημείο.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο 40χρονος, που ταυτοποιήθηκε ως Ρόλμπερτ Γιαοκίν από την Αϊτή, συνελήφθη λίγη ώρα μετά την επίθεση. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, καθώς και για άλλες πράξεις που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα και φθορά περιουσίας άνω των 1.000 δολαρίων.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις στις ΗΠΑ, καθώς το στοιχείο της ταυτότητας και του καθεστώτος παραμονής του κατηγορούμενου μπήκε στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης.

Το καθεστώς παραμονής και η πολιτική διάσταση

Όπως έγινε γνωστό, ο κατηγορούμενος είχε φτάσει στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2022 και του είχε χορηγηθεί Προσωρινό Προστατευόμενο Καθεστώς επί κυβέρνησης Μπάιντεν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η πληροφορία αυτή τροφοδότησε νέο κύμα πολιτικής σύγκρουσης για τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, επιτιθέμενος στην προηγούμενη κυβέρνηση και συνδέοντας την υπόθεση με τις επιλογές των Δημοκρατικών στο μεταναστευτικό.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, έκανε λόγο για μια εξαιρετικά βίαιη υπόθεση και κάλεσε τους Αμερικανούς να μην ξεχάσουν, όπως είπε, τις συνέπειες της πολιτικής που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στην οικογένεια του θύματος και ζήτησε ταχεία απόδοση δικαιοσύνης.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟳:𝟰𝟵 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟬𝟵.𝟮𝟲 An Illegal Alien Criminal from Haiti, who was released into our Country by the WORST President in History, Crooked Joe Biden, and the Radical Democrats in Congress, just beat an… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 10, 2026

Σκληρές εικόνες και έντονη συζήτηση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η κυκλοφορία του βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης. Οι εικόνες θεωρούνται εξαιρετικά σκληρές και η δημοσιοποίησή τους άνοιξε νέα συζήτηση στις ΗΠΑ, τόσο για τη βία του εγκλήματος όσο και για τον τρόπο με τον οποίο τέτοιες υποθέσεις χρησιμοποιούνται στον πολιτικό λόγο.

Η δολοφονία 51χρονης στη Φλόριντα παραμένει στο επίκεντρο της αμερικανικής επικαιρότητας, καθώς η ποινική διερεύνηση συνεχίζεται, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό οξύνεται ξανά.

✅ FACT CHECKED This is surveillance footage of Rolbert Joachin attacking and killing gas station clerk Nilufar Yasmin outside a Fort Myers, FL Chevron store on April 2, 2026, claiming Joachin is a Haitian illegal immigrant caught and released under Biden policies in 2022. News… pic.twitter.com/9905bVYUeo — DailyKenn.com (@DailyKenncom) April 7, 2026

