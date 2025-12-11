Δολοφονία στην Φοινικούντα: «Δεν ξέρουμε με τι στοιχεία συνελήφθη» λέει ο δικηγόρος του ανιψιού

Ο δικηγόρος του ανιψιού, Ιωάννης Βέρρας, δήλωσε πως δεν γνωρίζει βάσει ποιων στοιχείων έχει συλληφθεί και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

11 Δεκ. 2025 18:41
Pelop News

Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας, που διεξάγει την έρευνα, προκειμένου να απολογηθούν εκεί θα οδηγηθούν οι δύο συλληφθέντες -ανιψιός και επιχειρηματίας- για τη δολοφονία του Κώστα Τομαρά και του επιστάτη του που έγινε στις αρχές Οκτωβρίου στη Φοινικούντα. Ο δικηγόρος του ανιψιού, Ιωάννης Βέρρας, δήλωσε πως δεν γνωρίζει βάσει ποιων στοιχείων έχει συλληφθεί και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα στοιχεία που έχουν οδηγήσει στην επέκταση της ποινικής δίωξης σε βάρος του. Αναμένουμε αύριο να δούμε τη δικογραφία που θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να γνωρίζουμε για ποιο λόγο είναι κατηγορούμενος και έχει συλληφθεί με ένταλμα αντί να κληθεί ως ελεύθερος να απολογηθεί», είπε ο κ. Βέρρας στο MEGA. Ανέφερε μεταξύ άλλων πως αν η φημολογία οδήγησε σε παρανόηση στοιχείων για την υπόθεση θα πρέπει να αξιολογηθεί.

«Στο στάδιο της ανάκρισης η αιτιολογία δεν καλύπτει, δεν προσεγγίζει, δεν πλησιάζει την αιτιολογία που θέλει μια δικαστική απόφαση. Οι ενδείξεις ενοχής μπορεί να είναι ορατές από κάποια στοιχεία τα οποία θα κριθούν ως ύποπτα και για αυτό να ασκηθεί ποινική δίωξη», ανέφερε μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τον κ. Βέρρα, «ο δρόμος θα είναι μεγάλος μέχρι το δικαστήριο».

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο ανιψιός πουλούσε ακίνητα, ο κ. Βέρρας απάντησε: «Δεν μπορώ να το γνωρίζω αν ισχύει, δεν το θεωρώ ύποπτο γιατί σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε κλήθηκε ως μάρτυρας να εμφανιστεί ενώπιον των Αρχών έθετε τον εαυτό του πάντοτε στη διάθεσή τους. Είχε και εμένα να τον εκπροσωπώ στα πλαίσια της υποστήριξης της κατηγορίας όπου ανά πάσα ώρα και στιγμή θέταμε τον μάρτυρα στη διάθεση των Αρχών, η παρουσία του ήταν πάντα ορατή και ουδέποτε προσπάθησε με οποιαδήποτε τρόπο να διευκολύνει την όποια φυγή».

Για την υπόθεση αναζητείται ακόμη ένας άνδρας, φίλος του επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό για ταξίδι αναψυχής. Ο εν λόγω εμπλεκόμενος κατηγορείται για συνέργεια, ενώ οι δύο πρώτοι για ηθική αυτουργία.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή, τόσο ο ανιψιός του θύματος όσο και ο επιχειρηματίας φίλος του αρνούνται την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

