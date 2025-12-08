Δολοφονία τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό: Την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας – “Ανθρωποκτονία κατά παραγγελία”

Την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Νέο Ψυχικό τον Ιούλιο του 2024 ζήτησε η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, κάνοντας λόγο για ανθρωποκτονία κατά παραγγελία και για μεθοδευμένο, οργανωμένο σχέδιο εκτέλεσης.

Η εισαγγελική λειτουργός τόνισε ότι οι ενδείξεις της προδικασίας έχουν πλέον μετατραπεί σε «ακλόνητες αποδείξεις», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία κατά παραγγελία, έναντι άγνωστης αμοιβής, με συντονισμένη και «αγαστή συνεργασία» των δύο κατηγορουμένων. Παράλληλα, ζήτησε να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης, ώστε να διερευνηθεί ο ηθικός αυτουργός, δείχνοντας προς συγκεκριμένο μεσίτη της Μυκόνου.

Στο εδώλιο βρίσκονται ένας 45χρονος, ο οποίος κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, και ένας 48χρονος ως συνεργός, πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και για την υπόθεση απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου.

Η εισαγγελέας ανέλυσε εκτενώς τις μετακινήσεις του 45χρονου την παραμονή και την ημέρα του εγκλήματος, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για συμπτώσεις αλλά για «μεθοδευμένο σχέδιο» εκτέλεσης. Όπως ανέφερε, από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, τις καταθέσεις μαρτύρων και τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος κινήθηκε μεθοδικά από το σπίτι του στην εταιρεία του στο Χαλάνδρι, στο γκαράζ της αδελφής του στο Μαρούσι και κατόπιν στο σημείο της δολοφονίας στο Νέο Ψυχικό, χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενα μέσα (μοτοσικλέτα, σκούτερ, λευκό Ι.Χ. και πεζή μετακίνηση) για να καλύψει τα ίχνη του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι ο 45χρονος έχει καταγραφεί στο σημείο του εγκλήματος όχι μόνο τη στιγμή της δολοφονίας, αλλά και μία ημέρα νωρίτερα, ενώ η εισαγγελέας χαρακτήρισε το θύμα «εύκολο στόχο» για έναν έμπειρο εκτελεστή.

Όπως περιέγραψε, ο δράστης πλησίασε τον Παναγιώτη Στάθη και τον πυροβόλησε χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά πιστόλια τύπου Glock, στο πρόσωπο, στον θώρακα και στα άκρα, προκαλώντας θανατηφόρα πλήγματα σε ζωτικά όργανα. Στο σημείο εντοπίστηκαν 20 κάλυκες και 4 βολίδες, γεγονός που, όπως σημείωσε, αποδεικνύει την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της εκτέλεσης.

Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του 45χρονου ότι την ώρα του εγκλήματος βρισκόταν στο ΟΑΚΑ και αργότερα στο θεραπευτήριο «Υγεία», η εισαγγελέας τόνισε ότι, εφόσον το ΟΑΚΑ διαθέτει πλήθος καμερών, θα μπορούσε εύκολα να προσκομίσει οπτικό υλικό, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Όσον αφορά το επιχείρημα ότι ο εκτελεστής φαίνεται να πυροβολεί με το δεξί χέρι ενώ ο ίδιος είναι αριστερόχειρας, η εισαγγελέας εξήγησε ότι λόγω της εκπαίδευσής του και της μικρής απόστασης θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει και το άλλο χέρι.

Αναφορά έγινε και στα ψηφιακά ευρήματα από τις συσκευές του 45χρονου, όπου εντοπίστηκαν φωτογραφίες όπλων πανομοιότυπων με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα, καθώς και στη δημιουργία ψεύτικου προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του οποίου παρακολουθούσε το θύμα. Όπως σημείωσε, ο κατηγορούμενος «υποτίμησε τις τεχνικές δυνατότητες της ΕΛ.ΑΣ. και υπερεκτίμησε τις δικές του».

Η εισαγγελική αγόρευση στάθηκε και στο οικονομικό προφίλ του 45χρονου, όπως αυτό προέκυψε από έλεγχο του ΣΔΟΕ, επισημαίνοντας ότι μετά την αποφυλάκισή του το 2021 επιδίωκε τον γρήγορο πλουτισμό και την άνεση, στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, συνδέονται άμεσα με το κίνητρο της δολοφονίας. Ανάλογη ήταν, όπως υπογράμμισε, και η στάση του 48χρονου, ο οποίος παρείχε υλική και ψυχική συνδρομή στον δράστη, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας το λευκό όχημα διαφυγής.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη μεταξύ τους σχέση, η οποία είχε διαμορφωθεί ήδη από την υπόθεση απαγωγής του Περικλή Παναγόπουλου. Η εισαγγελέας αποκάλυψε ότι, ακόμη και μετά την προφυλάκιση του 45χρονου, υπήρχε επικοινωνία με τον 48χρονο, τον οποίο είχε αποθηκεύσει στις επαφές του ως «εργολάβο», αποκαλώντας τον «αδελφό».

Κλείνοντας, η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στο θύμα, τονίζοντας ότι ο Παναγιώτης Στάθης είχε βασική επαγγελματική δραστηριότητα στη Μύκονο, όπου είχε αναπτύξει και επιχειρηματική δράση. Όπως είπε, είχε δεχτεί επιθέσεις στο παρελθόν, γεγονός που τον είχε οδηγήσει και σε αλλαγή τόπου διαμονής για λόγους ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε σοβαρή επαγγελματική διαμάχη με γνωστό μεσίτη της Μυκόνου, με την εισαγγελέα να κάνει λόγο για συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ και σοβαρές καταγγελίες περί αθέμιτων πρακτικών. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί επισήμως η ύπαρξη ηθικού αυτουργού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



