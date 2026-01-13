Δολοφονήθηκε 15χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής του ΜΜΑ μετά από καυγά

Σοκ προκαλεί στον κόσμο των μικτών πολεμικών τεχνών ο θάνατος του 15χρονου παγκόσμιου πρωταθλητή MMA, Μουχαμαντάλι Σαντουλόεβ, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Τατζικιστάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μικτών Πολεμικών Τεχνών (IMMAF), το περιστατικό σημειώθηκε σε ίντερνετ καφέ στην πόλη Κουλόμπ, όπου ο ανήλικος αθλητής ενεπλάκη σε καυγά με συνομηλίκους του.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να μαχαίρωσε τον Σαντουλόεβ στο στήθος, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Από το ίδιο επεισόδιο τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

We are deeply saddened to learn of the passing of Muhammadali Saduloev. Representing Tajikistan, Muhammadali was a gold medallist at the 2024 IMMAF Youth World Championships. Our thoughts are with his family, friends, and the Tajikistan MMA Federation. Rest in peace 🕊️ pic.twitter.com/tJayFhfGau — IMMAF (@IMMAFed) January 12, 2026



Η Αστυνομία του Τατζικιστάν προχώρησε σε δύο συλλήψεις, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε ανάρτησή της, η IMMAF εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, τονίζοντας ότι ο Μουχαμαντάλι Σαντουλόεβ είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων IMMAF 2024, εκπροσωπώντας το Τατζικιστάν, και απηύθυνε συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και την εθνική ομοσπονδία MMA της χώρας.

