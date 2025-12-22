Δωρεά ζωής στο Ηράκλειο: Οικογένεια 77χρονης προσέφερε τους κερατοειδείς της μετά τον εγκεφαλικό της θάνατο

Μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς μέσα από τον πόνο της απώλειας. Η απόφαση συγγενών 77χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο να δωρίσουν τους κερατοειδείς της, δίνει ελπίδα και φως σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Μια συγκινητική δωρεά ιστών ολοκληρώθηκε στο Ηράκλειο, μετά την απόφαση της οικογένειας 77χρονης γυναίκας, η οποία είχε διαγνωστεί εγκεφαλικά νεκρή, να προσφέρει τους κερατοειδείς της, χαρίζοντας ελπίδα ζωής σε άλλους ανθρώπους.

Η διαδικασία λήψης των κερατοειδών πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου η γυναίκα νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ο εγκεφαλικός της θάνατος είχε διαγνωστεί σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε δημόσια τα θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια, ευχαριστώντας παράλληλα για τη γενναιόδωρη και ανιδιοτελή απόφασή της. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσφορά αυτή «αποτελεί πράξη μεγαλοψυχίας, που μετατρέπει την απώλεια σε δώρο ζωής για συνανθρώπους μας».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο προσωπικό της ΜΕΘ για την άψογη συνεργασία και τον σεβασμό με τον οποίο τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες, καθώς και στη Χειρουργική Μεταμοσχευτική Ομάδα του ΠΑΓΝΗ που πραγματοποίησε τη λήψη των κερατοειδών.

Ο συνολικός συντονισμός της δωρεάς έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, με τη συμβολή της τοπικής Συντονίστριας Μεταμοσχεύσεων Ηρακλείου και της ομάδας Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου.

Μέσα από μια σιωπηλή αλλά βαθιά γενναία απόφαση, η οικογένεια της 77χρονης επέλεξε να μετατρέψει τον αποχαιρετισμό σε πράξη προσφοράς, υπενθυμίζοντας τη δύναμη της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

