Δωρεάν σπιρομετρικοί έλεγχοι στις επιχειρησιακές δυνάμεις που συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών του Αυγούστου

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής των δυνάμεων της πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών του Αυγούστου και στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας, υλοποιεί πρόγραμμα δωρεάν σπιρομετρικών ελέγχων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των αντίστοιχων ελέγχων στους πολίτες των πληγεισών περιοχών, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, το πρόγραμμα πρόληψης και φροντίδας επεκτείνεται και στις επιχειρησιακές δυνάμεις.

Η δράση στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη πιθανών επιβαρύνσεων της αναπνευστικής λειτουργίας, λόγω της έκθεσης σε καπνούς και υποπροϊόντα καύσης.

Οι σπιρομετρικοί έλεγχοι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (8/10), στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (14/10), στους Πυροσβέστες που συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης (16/10).

Οι σπιρομετρήσεις διενεργούνται με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννας Μαστοράκου, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, με την ιατρική ευθύνη του Πνευμονολόγου, Νικολάου Μπαραμπάτη και σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Πνευμονολογίας, Αργύρη Τζουβελέκη και την Πνευμονολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Π.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, η Αντιπεριφερειάρχης, δήλωσε: «Με σεβασμό προς όλους όσοι υπηρέτησαν με αφοσίωση το καθήκον τους κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά σε μια ουσιαστική πρωτοβουλία για τη φροντίδα και την προστασία της υγείας τους. Η δράση εντάσσεται σε μια συνεκτική πολιτική ενίσχυσης της Δημόσιας Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη στήριξη του κοινωνικού συνόλου».

