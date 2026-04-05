Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Έως και τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα οφείλουν να καταβάλουν στους εργαζόμενους το Δώρο Πάσχα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η καταβολή του Δώρου αποτελεί υποχρέωση και δεν εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

Υπολογισμός φετινού δώρου

Για το 2026, το Δώρο Πάσχα δεν περιλαμβάνει την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού, που ανακοινώθηκε στις 26 Μαρτίου και ισχύει από 1η Απριλίου. Ο υπολογισμός βασίζεται στις τακτικές αποδοχές που ίσχυαν πριν από το Πάσχα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να δουν την αύξηση σε επόμενες μισθολογικές απολαβές και επιδόματα, αλλά όχι στο φετινό Δώρο.

Συγκεκριμένα, τα ποσά για τους αμειβόμενους με κατώτατο μισθό είναι:

458,33 € για εργαζόμενους χωρίς τριετίες

504,17 € για όσους έχουν μία τριετία

550,00 € για δύο τριετίες

595,83 € για τρεις τριετίες

Το Δώρο ισούται με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, με αναλογισμό ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Δικαιούχοι

Όλοι οι μισθωτοί με πλήρη ή μερική απασχόληση, ανεξαρτήτως σύμβασης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), δικαιούνται Δώρο Πάσχα, υπό την προϋπόθεση ότι εργάστηκαν από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2026.

Για εργαζόμενους που αποχώρησαν πριν από την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου είναι αυτές της ημέρας λύσης της εργασιακής σχέσης.

Υπολογισμός για εργαζόμενους που απολύθηκαν:

1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας (εργαζόμενοι με μισθό)

1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημέρες εργασίας (εργαζόμενοι με ημερομίσθιο)

Για όσους εργάστηκαν λιγότερο από 8 ημέρες, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του Δώρου.

Τρόπος καταβολής

Οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλλουν το Δώρο αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, αναφέροντας την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά. Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Το Δώρο δεν επιτρέπεται να δοθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Τι να κάνουν οι εργαζόμενοι σε περίπτωση καθυστέρησης

Αν οι εργοδότες δεν καταβάλουν το Δώρο Πάσχα εγκαίρως, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα και στο οικείο αστυνομικό τμήμα, για την άσκηση αυτόφωρης διαδικασίας.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες, επώνυμα ή ανώνυμα:

Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555

Online μέσω της πλατφόρμας Καταγγελία – Επιθεώρηση Εργασίας

Η τήρηση αυτών των διαδικασιών διασφαλίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας και την έγκαιρη καταβολή του Δώρου Πάσχα.

