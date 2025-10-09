Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Δράμας – Αμφίπολης, όταν όχημα που οδηγούσε 44χρονος εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες.

09 Οκτ. 2025 14:16
Pelop News

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Δράμας – Αμφίπολης, στο ύψος του Μαυρόβατου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος άνδρας εξετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από την πορεία του, προσέκρουσε αρχικά σε στύλο φωτισμού και στη συνέχεια σε περίφραξη οικίας, όπου και ανεφλέγη.

Ο οδηγός ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Δράμας, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.
