ΠΟΕΔΗΝ: Δραματική εξάπλωση της ενδοσχολικής βίας

Δύο μαθητές μεταφέρθηκαν χθες, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, μετά από βίαια περιστατικά σε σχολεία της Αττικής, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο του Αλίμου, όπου ένας 15,5 ετών μαθητής δέχθηκε επίθεση από δύο κουκουλοφόρους στο προαύλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία αστυνομικών, στο νοσοκομείο. Μετά από ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα, η κατάστασή του κρίθηκε σταθερή, και επέστρεψε στο σπίτι του μαζί με τους γονείς του.

Το δεύτερο περιστατικό αφορούσε έναν 12,5 ετών μαθητή από σχολείο του Ζωγράφου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής με συμμαθητές του. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από τη μητέρα του και έναν καθηγητή, έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και πήρε εξιτήριο.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, η βία μεταξύ ανηλίκων έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Ετησίως, στα παιδιατρικά νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» της Αττικής καταγράφονται 800 έως 850 διακομιδές ανηλίκων με τραύματα από συμπλοκές σε σχολεία, πλατείες ή δρόμους. Από αυτά, περίπου 200 περιστατικά αφορούν ενδοσχολική βία. Σε εθνικό επίπεδο, περισσότερα από 2.000 παιδιά καταφθάνουν κάθε χρόνο στα νοσοκομεία μετά από ξυλοδαρμούς, με 400 περιστατικά να συνδέονται με σχολικούς χώρους.

Σοβαρές περιπτώσεις έχουν οδηγήσει παιδιά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, υπήρξαν και περιστατικά με μοιραία κατάληξη. Ο Μιχάλης Γιαννάκος χαρακτηρίζει το φαινόμενο «μείζον κοινωνικό ζήτημα» και υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσα μέτρα πρόληψης, όπως καλύτερη φύλαξη των σχολείων και συντονισμένες δράσεις μεταξύ οικογενειών, σχολείων και κρατικών φορέων.

