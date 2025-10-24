Δραματική η κατάσταση στο Μεσολόγγι: Απομακρύνουν τα νερά από σπίτια και δρόμους ΒΙΝΤΕΟ

Τις ζημιές του προσπαθεί να αποκαταστήσει το Μεσολόγγι, μία ημέρα μετά την έντονη βροχόπτωση, που προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και καταστήματα.

Βίντεο από drone που δημοσίευσε χθες η ομάδα Messolonghi By Locals δείχνει την πόλη να έχει καταληφθεί από το νερό, ενώ η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους ήταν αδύνατη.



Αρκετοί κάτοικοι εξέφρασαν την οργή τους, ενώ σημειώθηκε και περιστατικό επίθεσης σε δημοτικό υπάλληλο, που κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας Χρήστο Βούρβαχη, ο υπάλληλος δέχθηκε επίθεση από δέκα άτομα, την ώρα που πάλευε μέσα στα νερά.

Προσωπικό και μηχανήματα από κοντινούς δήμους

Από τον δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου ζητήθηκε η συνδρομή από Αγρίνιο, Ναυπακτία και Αιγιαλεία, προκειμένου να υπάρξει άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων. Ήδη από το πρωί, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, «προσωπικό με ειδικά αποφρακτικά μηχανήματα επιχειρεί σε σημεία που έχουν πληγεί, προχωρώντας σε καθαρισμούς και αποφράξεις φρεατίων από φερτά υλικά που μετέφεραν οι χθεσινές πλημμύρες».

Προβλήματα υπήρξαν και στο νοσοκομείο, με την τριμελή επιτροπή της ΕΙΝΝΑΑ να μιλά αναφέρει ότι έγινε εισροή υδάτων στον 3ο όροφο, σχεδόν σε όλα τα δωμάτια της Παθολογικής, από τους θαλάμους των ασθενών και τους διαδρόμους έως τα γραφεία των γιατρών και τους αποθηκευτικούς χώρους.

Οι πλημμύρες έπληξαν ακόμη και τις υπηρεσίες του δήμου, με αποτέλεσμα να καθυστερεί κι η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Όπως ανακοινώθηκε, «η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αυτοψία ζημιών σε κατοικίες θα εκκινήσει από την προσεχή Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, καθώς από τα έντονα φαινόμενα έχει επηρεαστεί προσωρινά η λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών». Αντίθετα, για ζημιές σε επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Περιφέρεια.

