Δρέπανο: Ο Βολιναίος κατεβάζει περίεργα υγρά με άσχημη μυρωδιά, ανησυχία στην περιοχή – Φωτογραφίες

Περίεργα κιτρινόχρωμα υγρά κατεβάζει από το πρωί ο Βολιναίος ποταμός, με το φαινόμενο να έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Οπως κατήγγειλαν στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο πρόεδρος της Κοινότητας Δρεπάνου Νίκος Σταυρόπουλος, αλλά και απλοί κάτοικοι, οι ουσίες αυτές πρέπει να ελεγχθούν άμεσα, καθώς θεωρούν ότι δεν προέρχονται από καμμένες εκτάσεις στο βουνό, αλλά από κάποια άλλη αιτία, η οποία πρέπει να διερευνηθεί από τις αρχές.

«Οι ουσίες αυτές μυρίζουν πολύ άσχημα και έχουν σε κάποια σημεία δημιουργήσει και αφρούς. Είναι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει. Καλούμε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Πατρέων και την Αστυνομία να παρέμβουν γιατί φοβόμαστε για την υγεία μας. Αν αυτά τα υγρά περάσουν στην ύδρευση και στην άρδευση τι θα συμβεί;», αναρωτήθηκε ο Ν. Σταυρόπουλος.

Ιδού οι σχετικές φωτογραφίες που μας εστάλησαν:

