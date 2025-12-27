Δυναμώνει, δεν απειλεί

Το κύριο άρθρο της «Π»

27 Δεκ. 2025 9:00
Pelop News

Η στενή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ αποτελεί παράδειγμα σταθερότητας κι αμυντικής προετοιμασίας. Η Ελλάδα, με αναβαθμισμένες στρατηγικές υποδομές, δεν επιδιώκει ένταση.

Στόχος είναι η προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της και η ειρήνη στην περιοχή.

Η συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ λειτουργεί προληπτικά, στέλνοντας μήνυμα ότι άμυνα, διπλωματία και διεθνές δίκαιο μπορούν να συνυπάρξουν.

Οι αεροπορικές βάσεις στη Δυτική Ελλάδα δίνουν βάθος σε αυτήν την προσπάθεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:48 Τραγωδία στη Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια στη μητέρα του 7χρονου
9:36 ΠΑΣΟΚ σε εσωκομματικό αναβρασμό: Ο Παρασκευαΐδης δείχνει την ηγεσία και μιλά για «ηθικό ζήτημα»
9:24 Συναγερμός στην Πολωνία μετά ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία: Έκλεισαν αεροδρόμια, απογειώθηκαν μαχητικά
9:22 Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρας: Αυτοκίνητο έπεσε σε απορριμματοφόρο – Τραυματίστηκε εργαζόμενος
9:12 Πάτρα: Ανοικτά τα καταστήματα σήμερα και αύριο – Το εορταστικό ωράριο έως τα Φώτα
9:00 Δυναμώνει, δεν απειλεί
8:55 Τραγωδία στα Βαρδούσια: Σχεδόν αγκαλιασμένοι οι τέσσερις ορειβάτες κάτω από το χιόνι – Με ελικόπτερο η μεταφορά των σορών
8:55 Δημόσιο χρέος: Το σχέδιο πρόωρης απεξάρτησης από τα δάνεια των μνημονίων και το όφελος δισεκατομμυρίων
8:55 Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνει στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα, στήνεται και πάλι το μπλόκο στην Περιμετρική Πατρών, όλες οι κινητοποιήσεις
8:55 Υπόθεση Παπαδοπούλου: Τα στοιχεία που απέκλεισαν το «ατύχημα» – Φάρμακα, φωτιά και η στάση του γιου μετά τον θάνατο
8:55 Καιρός: Σύννεφα, τοπικές βροχές και ισχυροί βοριάδες σήμερα – Πώς πάμε προς την αλλαγή του χρόνου, η πρόβλεψη για την Πάτρα
23:58 Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: Προκήρυξη για προσλήψεις 25 δημοσιογράφων σε επτά τμήματα
23:44 Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος
23:31 Το μήνυμα της Σμαράγδας Καρύδη μετά το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε»
23:13 Ιαπωνία: Καραμπόλα περίπου 50 οχημάτων με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
22:54 Google: Αλλάζει τα δεδομένα στο Gmail με δυνατότητα αλλαγής διεύθυνσης email
22:37 Γερμανία: Προειδοποίηση για τα ταξίδια στην Τουρκία ενόψει Πρωτοχρονιάς
22:19 Ελλάδα: Πρώτη επιλογή συνταξιούχων από το εξωτερικό
22:00 Τάκης Ζαχαράτος ως Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αποκάλυψε τι λατρεύει η Αμερικανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα!
21:53 Γοητεία του κόκκινου: 5 γιορτινές παραλλαγές για το μανικιούρ της Πρωτοχρονιάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ