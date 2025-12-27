Δυναμώνει, δεν απειλεί

Η στενή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ αποτελεί παράδειγμα σταθερότητας κι αμυντικής προετοιμασίας. Η Ελλάδα, με αναβαθμισμένες στρατηγικές υποδομές, δεν επιδιώκει ένταση.

Στόχος είναι η προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της και η ειρήνη στην περιοχή.

Η συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ λειτουργεί προληπτικά, στέλνοντας μήνυμα ότι άμυνα, διπλωματία και διεθνές δίκαιο μπορούν να συνυπάρξουν.

Οι αεροπορικές βάσεις στη Δυτική Ελλάδα δίνουν βάθος σε αυτήν την προσπάθεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



