Δυναμώνει, δεν απειλεί
Το κύριο άρθρο της «Π»
Η στενή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ αποτελεί παράδειγμα σταθερότητας κι αμυντικής προετοιμασίας. Η Ελλάδα, με αναβαθμισμένες στρατηγικές υποδομές, δεν επιδιώκει ένταση.
Στόχος είναι η προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της και η ειρήνη στην περιοχή.
Η συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ λειτουργεί προληπτικά, στέλνοντας μήνυμα ότι άμυνα, διπλωματία και διεθνές δίκαιο μπορούν να συνυπάρξουν.
Οι αεροπορικές βάσεις στη Δυτική Ελλάδα δίνουν βάθος σε αυτήν την προσπάθεια.
