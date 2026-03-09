Δύο «τελικοί» παραμονής για τον ΝΟΠ

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει την Τετάρτη (19.30) στο «Αντ. Πεπανός»

09 Μαρ. 2026 17:25
Pelop News

Τέλος τα ψέματα για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία την εβδομάδα που ξεκίνησε θα δώσει δυο πολύ κρίσιμα παιχνίδια για την μάχη της παραμονής, καθώς θα αγωνιστεί με δυο από τους ανταγωνιστές της.

Εξ αρχής η πατρινή ομάδα κυνηγά να βάλει από κάτω στον βαθμολογικό πίνακα τους ΟΦΘ, Λάρισα και Χανιά και αυτή την εβδομάδα παίζει με δυο από αυτούς, την Τέταρτη στην Πάτρα με τον ΝΟ Λάρισας και το Σάββατο εκτός έδρας, με τον ΟΦΘ, όπου δεν υπάρχει άλλος στόχος εκτός από νίκη.
Αν οι «δαίμονες» καταφέρουν να κάνουν το 2Χ2 μέσα σε 4 μέρες , τότε θα φτάσουν τους δέκα βαθμούς και θα «ανασάνουν» για την μάχη της παραμονής, ενώ θα ανέβουν και ψυχολογικά.

Ένα αποτέλεσμα που πάντως δεν άρεσέ στον ΝΟΠ το Σαββατοκύριακο ήταν η νίκη των Χανίων επί της Λάρισας, ωστόσο θεωρείται φυσιολογικό, αφού η ομάδα της Θεσσαλίας είναι η πλέον αδύναμη του ομίλου.

Η αναμέτρηση, όπου ο ΝΟΠ έχει στρέψει την προσοχή του είναι το παιχνίδι της Τέταρτης (19.30) με αντίπαλο την Λάρισα, όπου πάση θυσία θέλει τη νίκη.

Οι παίκτες του Κουνδουράκη χθες είχαν ρεπό για να ξεκουραστούν, όμως από σήμερα πιάνουν δουλειά για τον αγώνα της Τέταρτής, ενώ το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα.
Η διοίκηση από την πλευρά της θα κάνει το δικό της κάλεσμα στους φίλους της ομάδας για να δώσουν δυναμικό παρών στις εξέδρες του «Αντώνης Πεπανός» για να σπρώξουν την ομάδα στη νίκη.

